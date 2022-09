Olexander Sirski gehört zu den wichtigsten Militärführern der Ukraine. Dennoch fragen sich viele, ob sein plötzlicher öffentlicher Ruhm einen politischen Hintergrund hat.

Sirski gilt in der Ukraine als Held. (Foto: AP) Selenski und Sirski

Wien Ist die Rede von Generaloberst Olexander Sirski, so fällt dieser Tage rasch das Wort „Genie“. In- und ausländische Medien feiern den Kommandanten der ukrainischen Landstreitkräfte als Architekten der erfolgreichen Gegenoffensive in der Ostukraine.

Er soll die Idee zum überraschenden Vorstoß auf die Stadt Kupjansk entwickelt und durchgesetzt haben. Der Angriff zwang die völlig überrumpelten Russen zu einem teilweise chaotischen Rückzug. Die Ukrainer gewannen in wenigen Tagen mehr Territorium zurück, als Moskau in monatelangen Kämpfen erobert hatte.

In der Ukraine gilt er seither als Held, das Verteidigungsministerium bezeichnete Sirski als einen der „Atlanten“, die das militärische Schicksal des Landes auf ihren Schultern trügen: „Der Oscar des Kriegsruhms gebührt ihnen.“

Gebürtiger Russe und militärischer Reformer

