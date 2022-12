Ukraine – Die Lage am Morgen Schwerer Raketenangriff auf Cherson – Selenski: „Wir werden allen Ukrainern ihre Freiheit zurückbringen“

Der ukrainische Präsident spricht seinen Landsleuten in einem Video Mut zu. Unterdessen sprechen sich viele Deutsche gegen die Lieferung von Panzern aus.

Der ukrainische Präsident sprach seinen Landsleuten zu Weihnachten Mut zu. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Kiew, Moskau Nach neuen russischen Angriffen hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in einer emotionalen Videobotschaft zu Weihnachten die Menschen zum Durchhalten aufgerufen.

„Wir haben Angriffe, Drohungen, atomare Erpressung, Terror und Raketenschläge ausgehalten. Lasst uns diesen Winter überstehen, weil wir wissen, wofür wir kämpfen“, sagte Selenski in einem am Heiligabend verbreiteten Video. Er stand dabei im Dunkeln auf der Straße mit einem Weihnachtsbaum und spärlichem Licht im Hintergrund.

„Wir glauben, dass Tränen der Freude weichen werden, dass Hoffnung nach Verzweiflung kommt und Tod durch Leben besiegt wird“, sagte Selenski. Der Präsident erinnerte an die Ukrainer, die ins Ausland geflohen sind oder Weihnachten in russischer Gefangenschaft verbringen müssen. „Wir werden allen ukrainischen Frauen und Männern ihre Freiheit zurückbringen.“

Nach den russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes könnten in diesem Jahr die Straßen und Häuser nicht so hell erstrahlen wie sonst, sagte Selenski. Doch könne keine russische Drohne und keine Rakete den Geist von Weihnachten brechen. „Und auch in totaler Finsternis werden wir einander finden, um uns fest zu umarmen. Und wenn es keine Heizung gibt, werden wir uns mit einer großen Umarmung wärmen“, sagte Selenski. „Wir werden nicht auf ein Wunder warten, sondern es selbst schaffen.“

In der Ukraine ist sowohl der 25. Dezember ein offizieller Weihnachtstag als auch der 7. Januar, an dem die orthodoxen Christen feiern.

In der Ukraine sind beide Weihnachtstermine verbreitet. (Foto: Getty Images) Ukrainer an einem Weihnachtsbaum in Butscha

Auch der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schickte im Nachrichtenkanal Weihnachtsgrüße. Das Fest stärke den Glauben in den Herzen, sagte er. „Wir danken besonders den Verteidigern, die weit weg sind von ihren Heimatorten und ihren Verwandten.“ Sie seien dabei, der Ukraine den Sieg immer näher zu bringen.

Ukraine: Zehn Tote und 55 Verletzte bei russischem Beschuss von Cherson

Breites Entsetzen lösten neue russische Angriffe auf die südukrainische Stadt Cherson aus. Dabei wurden zehn Menschen getötet und 55 weitere verletzt, wie Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen mitteilte. 18 Menschen seien schwer verletzt worden. Der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu in seinem Telegram-Kanal Fotos von leblosen Menschen im Zentrum der unlängst von der russischen Besatzung befreiten Stadt.

Bei einem russischen Raketenangriff sind laut ukrainischen Angaben zahlreiche Menschen verletzt und mindestens zehn getötet worden. (Foto: dpa) Angriff auf Cherson

Nach ukrainischen Angaben beschießen russische Truppen die Stadt weiter aus anderen Teilen des besetzten Gebiets Cherson. Der Großteil des Gebiets wird weiterhin von russischen Truppen kontrolliert. Russland hat die Region Cherson völkerrechtswidrig annektiert.

Selenski verurteilte den Angriff als weiteres Verbrechen des „Terrorstaates“ Russland direkt vor Weihnachten. Die Fotos der Toten würden von sozialen Netzwerken sicher markiert wegen des Inhalts. „Aber das ist kein sensibler Inhalt, das ist das reale Leben der Ukraine und der Ukrainer“, sagte er. „Das ist Terror, das ist Töten um der Einschüchterung und des Vergnügens willen“, meinte er. „Die Welt muss sehen und verstehen, welches absolute Böse wir bekämpfen.“

Angst vor möglichem russischen Angriff von Belarus auf Ukraine

Angesichts einer russischen Truppenkonzentration in Belarus halten sich Ängste in Kiew vor einem möglichen neuen Angriff von dort aus auf den Norden der Ukraine. Russland schafft nach Einschätzung des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Belarus weiter die Voraussetzungen für einen möglichen Angriff.

Die ISW-Experten meinten zwar, dass ein solcher Angriff weiter unwahrscheinlich, aber möglich sei. Als Indiz dafür sehe man die Einrichtung eines Feldlazaretts. „Feldhospitäler sind nicht notwendig für Übungen und können ein Hinweis auf die Vorbereitung von Kampfhandlungen sein“, hieß es.

In Belarus hat der von Moskau politisch und finanziell abhängige Machthaber Alexander Lukaschenko seine Militärbasen für Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung gestellt. Die Ukraine sieht Belarus als Kriegspartei. Dagegen betont Lukaschenko, der am Samstag zu einem neuen Besuch in Moskau eintraf, sich nicht an dem Krieg zu beteiligen. Lukaschenko und Putin treffen sich am 26. und 27. Dezember zu einem weiteren informellen Gipfel der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS).

Umfrage: Kampfpanzer-Lieferung in Ukraine wird skeptisch gesehen

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 45 Prozent der Befragten gegen eine Lieferung deutscher Kampfpanzer des Typs Leopard 2 in die Ukraine aus. Nur 33 Prozent sind dafür, 22 Prozent machen keine Angaben.

Die Ukraine fordert seit Monaten Leopard-2-Panzer von Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sie aber nicht im Alleingang liefern und verweist darauf, dass bisher auch kein anderes Landes ähnliche Waffensysteme bereitgestellt hat. Aus den Reihen seiner beiden kleineren Koalitionspartner Grüne und FDP gibt es aber immer wieder Forderungen, die Leopard 2 trotzdem in die Ukraine zu schicken. Auch die größte Oppositionsfraktion CDU/CSU ist dafür.

Das wird am Sonntag wichtig

In der Ukraine feiern viele Menschen den Weihnachtstag. Wie eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Umfrage zeigte, wenden sich immer mehr Menschen ab von der orthodoxen Tradition, am 7. Januar Weihnachten zu feiern. Viele richten sich vielmehr inzwischen nach dem Kalender der Westkirchen. Unbeeindruckt davon dürfte Russland auch an Weihnachten seine Angriffe auf die Ukraine fortsetzen.

