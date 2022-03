Ukraine Furchtloses Strategen-Trio in Olivgrün: Die engsten Vertrauten von Präsident Selenski

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat seine Gefolgsleute um sich versammelt. Wer sind die Menschen, die mit ihm in Kiew ausharren?

Die engsten Vertrauten Selenskis

Die Einschläge kommen näher, immer näher. Bilder von zerstörten Wohnhäusern in Kiew gehen um die Welt, jeden Tag sind Tote zu beklagen. Viele Menschen sind vor den heranrückenden russischen Truppen bereits aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. Andere bleiben, entschlossen, ihre Stadt zu verteidigen, ihr Land, ihre Freiheit.

Ihnen versucht der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski Mut zuzusprechen. Seit dem Beginn des Krieges vor drei Wochen wendet er sich täglich zwei Mal in Videoansprachen an die Ukrainerinnen und Ukrainer. „Freie Menschen eines freien Landes“ - so beginnt er in der Nacht zu Mittwoch seine etwa zehnminütige Rede.

Wir alle wollen Frieden. So schnell wie möglich. Wolodimir Selenski

