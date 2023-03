Ukraine „Jeder Korrupte soll sich fürchten“ – Ukraine ernennt neuen Chef der Antikorruptionsbehörde

Mit der Ernennung von Semjon Kriwonos hält Präsident Wolodimir Selenski ein Wahlversprechen. Allerdings ist der neue Direktor des Antikorruptionsbüros nicht unumstritten.

Der neue Nabu-Direktor muss nun beweisen, dass er trotz der politischen Nähe selbstständig agieren kann. (Foto: Interfax Ukraine) Semjon Krziwonos

Wien Mit fast einem Jahr Verzögerung hat die Regierung einen neuen Direktor für das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (Nabu) ernannt. Der Ministerrat wählte am Montag in der letzten Runde des Verfahrens Semjon Kriwonos aus drei Kandidaten aus. Der Jurist aus Mariupol wird in Zukunft die wichtigste unabhängige Behörde im Kampf gegen Bereicherung und Bestechung anführen.

Die Partei von Präsident Wolodimir Selenski will damit der eigenen Bevölkerung und den ausländischen Partnern zeigen, dass die Behörde entschieden gegen Korruption vorgeht. Mitten im Krieg gegen Russland hatten in den vergangenen Wochen einige Korruptionsaffären für Aufsehen gesorgt. Einige hohe Funktionäre haben daraufhin ihre Posten aufgegeben.

Besonders die EU, die vorwiegend zivile Hilfe im Umfang von Dutzenden Milliarden Euro leistet, machte Druck. Die Ernennung eines neuen Nabu-Direktors bis April stellte eine von sieben faktischen Bedingungen für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen dar.