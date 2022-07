Ukraine Kiews neuer Botschafter für Berlin: Wer Nachfolger von Andrij Melnyk werden soll

Der ukrainische Diplomat Oleksii Makeiev soll sein Land künftig in Berlin vertreten. Schon beim Amtsantritt steht er vor einer heiklen Aufgabe.

Berlin Der künftige ukrainische Botschafter in Deutschland kann sich beinahe sicher sein, dass seine Ankunft im politischen Berlin freudig begrüßt werden wird. Denn der bisherige Amtsinhaber Andrij Melnyk ist mit seiner scharfen Kritik an der deutschen Politik und an einigen ihrer Vertreter angeeckt.

Neuer Botschafter in Berlin soll der ukrainische Diplomat Oleksii Makeiev werden, wie dem Tagesspiegel aus ukrainischen Diplomatenkreisen bestätigt wurde. Zuerst hatte der Sender RTL über die Personalie berichtet.

Für Makeiev ist es eine Rückkehr nach Berlin, wo er bereits einmal in seiner diplomatischen Laufbahn Station machte. Der 47-Jährige arbeitet seit 1996 im diplomatischen Dienst seines Landes.

