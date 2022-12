Die Inflation liegt bei über 26 Prozent, die Stromlücke bei 27 Prozent, die Arbeitslosigkeit bei 35 Prozent. Russlands Angriffe wirken sich nicht nur auf die Energieversorgung der Ukraine aus.

Die russische Armee hatte eine Angriffswelle aus der Luft gestartet. (Foto: AP) Aufräumarbeiten nach einem der jüngsten Drohnen-Angriffe in Kiew

Wien Seit zwei Monaten greift Moskau systematisch die zivile Infrastruktur der Ukraine an, um die Bevölkerung zu Winterbeginn zu demoralisieren. Mehr als 1000 Marschflugkörper und Drohnen sind nach Kiewer Angaben in dieser Zeit auf Elektrizitäts- und Unterwerke sowie Stromleitungen gefallen – in acht großen und über einem Dutzend kleinerer Angriffswellen. Laut Ministerpräsident Denis Schmihal sind 40 Prozent des Netzes beschädigt, jedes Wärme- und Wasserkraftwerk im Land sei bereits mindestens einmal beschossen worden.

Am Mittwochmorgen gab es offenbar einen erneuten Angriff auf die Hauptstadt Kiew, die von mehreren Explosionen erschüttert wurde. Angaben über Opfer lagen zunächst nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen seien zwei Verwaltungsgebäude im Zentrum beschädigt worden, teilten die Stadtbehörden mit. Bürgermeister Vitali Klitschko sagte, die Flugabwehrsysteme hätten zehn Shahed-Drohnen abgeschossen.

