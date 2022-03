Ukraine-Krieg 140 Länder stimmen in UN-Vollversammlung für weitere Ukraine-Resolution gegen Russland

Eine deutliche Mehrheit verlangt eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten Russlands gegen die Ukraine. Moskau müsse seine Streitkräfte unverzüglich abziehen.

Fast genauso viele Länder stimmten gegen Russland wie bei der ersten Resolution. (Foto: Reuters) UN-Vollversammlung in New York

New York Bei der UN-Vollversammlung in New York hat sich erneut gezeigt, dass die Welt mehrheitlich hinter der Ukraine und nicht hinter Russland steht. Am Donnerstag haben 140 der 193 Länder für den von der Ukraine eingebrachten und unter anderem auch von Deutschland unterstützten Text gestimmt. 38 Länder enthielten sich, nur fünf Länder stimmten dagegen.

Der Beschluss richtet sich deutlich gegen Russland. Die Resolution verlangt unter anderem „eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten der Russischen Föderation gegen die Ukraine, insbesondere aller Angriffe auf Zivilpersonen und zivile Objekte“. Moskau müsse seine Streitkräfte unverzüglich aus der Ukraine zurückziehen, Angriffe unter anderem auf Schulen und Krankenhäuser müssten aufhören.

Die Resolution warnt auch vor einer globalen Hungerkrise wegen des großen Anteils von Getreideexporten aus der Ukraine. Außerdem dürften Flüchtlinge - insbesondere aus Drittländern - nicht rassistisch behandelt werden, heißt es darin.