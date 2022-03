Ukraine-Krieg 346 Millionen trotz Embargo: Europas dubiose Waffenlieferungen an Putin

Seit der Krim-Annexion 2014 wurde Kriegsgerät aus EU-Staaten nach Russland exportiert – auch aus Deutschland. Möglich machte dies die Kennzeichnung „dual use“.

Der Begriff „Rüstungsgüter" kann sehr vieles beinhalten, von Geschossen, Bomben, Torpedos und Gewehren bis hin zu Raketen, Landfahrzeugen und Schiffen.

Berlin Versailles am Freitag der vergangenen Woche, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt beim EU-Gipfel: „Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Die Ukraine gehört zur europäischen Familie. Wladimir Putins Angriff ist ein Angriff auf alle Prinzipien, die uns wichtig sind.“ Das Gipfeltreffen in Versailles zeigte, wie die Europäische Union versucht, nach der russischen Invasion in der Ukraine an einem Strang zu ziehen.

Vor nur einem Jahr waren Wladimir Putin und seine Armee jedoch noch gute Kunden der europäischen Rüstungsindustrie. Aus einem Drittel der EU-Mitgliedsstaaten wurden Waffen in die Russische Föderation exportiert, wie Daten der EU-Arbeitsgruppe zur Ausfuhr konventioneller Waffen – COARM – zeigen, auch aus Deutschland.

Laut Investigate-Europe-Informationen hat Deutschland Rüstungsgüter im Wert von 121,8 Millionen Euro nach Russland exportiert.

Die Daten stammen aus den offiziellen Rüstungsexportregistern aller 27 EU-Staaten und zeigen, dass mindestens zehn Mitgliedsstaaten zwischen 2015 und 2020 Waffen im Wert von 346 Millionen Euro nach Russland exportiert haben.

