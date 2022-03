Ukraine-Krieg Alternativen zu russischem Gas und Öl: Welche Länder mit Energierohstoffen nun in den Fokus rücken

Auf der arabischen Halbinsel oder in Venezuela startet die Suche nach Alternativen zu russischem Öl und Gas. Was sie leisten können und wie sich die Machtverhältnisse verschieben.

Schwierige Partner werden zu Hoffnungsträgern. (Foto: The NewYorkTimes/Redux/laif) Blick auf die saudische Hauptstadt Riad

Moskau Was für eine Symbolik: Am Tag, als US-Präsident Joe Biden die Öllieferungen aus Russland stoppte und das Ölexportkartell Opec um eine drastische Ausweitung der Ölförderung bat, intensivierte der weltgrößte Ölkonzern, Saudi Aramco, seine Kooperation mit China: Die Aramco-Tochter SAAC werde mit dem chinesischen Staatsölkonzern Sinopec Raffinerien und Petrochemiefabriken in China und Saudi-Arabien ausbauen, geplant sei eine „Expansionsstrategie in Asien“.

Das war nun nicht das Zeichen, auf das die westlichen Staaten gehofft hatten. Die suchen dringend Ersatz für das Öl, das sie nun nicht mehr aus Russland beziehen wollen. Und da passt es nicht rein, wenn arabisches Öl zeitgleich Richtung China expandiert. Der Ölpreis klettert auf mehr als 139 Dollar pro Barrel.

