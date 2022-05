Ukraine-Krieg Annäherung an Europa: Dänemark stimmt über EU-Verteidigungspolitik ab

Bislang hielt sich Dänemark aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU heraus. Die russische Invasion leitet eine Kehrtwende ein.

Dänische Ministerpräsidentin: „Historische Zeiten erfordern historische Entscheidungen“ (Foto: dpa) Mette Frederiksen

Stockholm Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine hat eine Zeitenwende in vielen europäischen Staaten ausgelöst: Nach dem Antrag auf einen Nato-Beitritt der traditionell bündnisfreien Länder Finnland und Schweden steht nun auch in Dänemark ein Wandel an. Bisher hat das Land eine ablehnende Haltung bei der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union gezeigt. Jetzt sollen die Däninnen und Dänen am 1. Juni in einem Referendum über die Abschaffung der seit 1992 bestehenden Ausnahmeregel von dem Maastricht-Vertrag in diesem Bereich abstimmen.