Ukraine-Krieg Antrittsbesuch in London: Scholz und Johnson einig gegen Putin

Der Bundeskanzler wird bei seinem Antrittsbesuch in London mit viel Verständnis empfangen. Boris Johnson sagt weitere Militärhilfen für Kiew zu.

Scholz über die deutschen Hilfen im Ukraine-Krieg: „Wir tun alles, was wir können. Und das ist viel.“ (Foto: Bloomberg) Bundeskanzler Olaf Scholz (vorn) beim britischen Premierminister Boris Johnson

London Deutschland und Großbritannien wollen gemeinsam den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen. Dabei wird ihre Einigkeit auch nicht durch ungelöste Brexit-Probleme gefährdet. Das ist die wichtigste Erkenntnis des Antrittsbesuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in London.

„Unsere Freundschaft ist angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine noch wichtiger geworden“, sagte der britische Premier Boris Johnson auf der gemeinsamen Pressekonferenz in 10 Downing Street. Scholz kündigte für Anfang kommenden Jahres eine erste gemeinsame Kabinettssitzung der Regierungen in London und Berlin an.

Beide Regierungschefs waren darum bemüht, den Streit über den Austritt Großbritanniens aus der EU hinter sich zu lassen. „Das Europa, das wir vor sechs Wochen noch kannten, existiert nicht mehr“, sagte Johnson. Seine Regierung werde bei den Wirtschaftssanktionen gegen Russland und bei den Waffenlieferungen für die Ukraine eng mit den EU-Partnern zusammenarbeiten.