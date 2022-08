Ukraine-Krieg Atomkraftwerk Saporischschja – Die Sorge vor einer Nuklearkatastrophe wächst

Das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist trotz zahlreichen Beschusses weiter in Betrieb.

Berlin Der Kampf um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hält die Welt weiter in Atem. Noch immer ist unklar, welche Truppen das größte Atomkraftwerk Europas beschossen haben. Der Westen und die Vereinten Nationen (UN) fordern Russlands Abzug vom Kraftwerksgelände. Moskau hingegen verlangt eine Feuerpause.

Russlands Außenministerium bot zu Beginn der Woche erneut an, alles Nötige zu tun, damit Inspekteure der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA das Gelände inspizieren können. Das könne in naher Zukunft organisiert werden. Warum eine Inspektion bisher nicht zustande kam, ist unklar. Hinter den Kulissen wird von Streit zwischen Russland und der Ukraine berichtet, über welches Gebiet die IAEA-Experten anreisen sollen.

Zugleich lehnt Russland den von 42 Ländern und der EU am Sonntag geforderten sofortigen Abzug seiner Truppen von dem seit Tagen umkämpften AKW ab. „Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause“, sagte Wladimir Rogow, ein Vertreter der russischen Besatzungsbehörden, der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Für die russischen Truppen in der Region wäre eine Feuerpause sehr von Vorteil, weil sie dann bei dem seit März besetzten AKW einen vor Beschuss sicheren Stützpunkt in Frontnähe hätten.

Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, das Kraftwerk Saporischschja bei der Stadt Enerhodar im Südosten des Landes zu beschießen – und damit eine nukleare Katastrophe zu riskieren. Das Atomkraftwerk ist Anfang März von russischen Truppen besetzt worden. Betrieben wird es weiter von ukrainischen Technikern. Die gleichnamige Stadt Saporischschja hingegen befindet sich nordöstlich davon in einem Gebiet, das bisher nicht von russischen Truppen eingenommen wurde.

Die Gefahr hat nun die internationale Gemeinschaft alarmiert: UN-Generalsekretär António Guterres warnte vergangene Woche vor einer Atomkatastrophe und forderte eine Entmilitarisierung des Gebiets. Am Sonntag dann verlangten 42 Staaten und die EU den sofortigen Abzug der russischen Besatzungstruppen vom Gelände. „Die Stationierung von russischen Militärs und Waffen in der Atomanlage ist inakzeptabel“, heißt es in der Erklärung. Russland verletze die Sicherheitsprinzipien, auf die sich alle Mitgliedsländer der IAEA verpflichtet hätten. Unterzeichnet haben auch die USA, Großbritannien, Norwegen, Australien und Japan.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte vergangene Woche vor einer „nuklearen Katastrophe“ gewarnt, vergleichbar mit dem Super-GAU in Tschernobyl im Norden der Ukraine im April 1986. Dies war der weltweit bisher schlimmste radioaktive Unfall.

Die Zahl der Tschernobyl-Opfer ist hochumstritten, die Organisation IPPNW geht von Hunderttausenden aus. Der damalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow schrieb viele Jahre später, Tschernobyl sei vielleicht die eigentliche Ursache für den Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen – mehr noch als seine „Perestroika“ genannte Umbildung des politischen Systems.

Russland und die Ukraine erheben gegenseitige Vorwürfe

Die Bedrohung des AKW Saporischschja war vergangene Woche auch Gegenstand einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, in dem Russland ein Veto hat. Auch die Bundesregierung äußerte sich besorgt. Alle Seiten seien dazu aufgerufen, den „hochgefährlichen Beschuss“ der Anlage umgehend zu beenden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski forderte, Russland solle die Kontrolle über das AKW an sein Land zurückgeben. „Nur ein vollständiger Abzug der Russen (...) und die Wiederherstellung voller ukrainischer Kontrolle in der Anlage können die nukleare Sicherheit ganz Europas garantieren“, sagte er in einer seiner täglichen Videoansprachen.

Frankreich schloss sich Selenskis Forderung an und erklärte, Russlands Kontrolle über das AKW stelle eine Gefahr für die Welt dar. Die Präsenz der Truppen steigere das Risiko eines Unfalls erheblich, „mit potenziell verheerenden Konsequenzen“, erklärte das Außenministerium in Paris. Russland hingegen hatte eine Feuerpause für die umkämpfte Zone gefordert. Unklar ist, ob dies auch Bedingung für eine IAEA-Inspektion ist.

Wer für den hochgefährlichen Beschuss des Kraftwerks verantwortlich ist, ist weiter unklar. Die Russen beschuldigen die ukrainischen Truppen, das AKW mehrfach beschossen zu haben. Das wies die für den Süden verantwortliche ukrainische Kommandantur zurück: „Die ukrainischen Streitkräfte beschädigen nicht die Infrastruktur, greifen nicht an, wo es eine Gefahr von globaler Tragweite gibt“, sagte eine Sprecherin.

Erneut werden Zivilisten getötet

Nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes hingegen haben russische Truppen das Gelände des Atomkraftwerks am Samstag von einem wenige Kilometer entfernten Dorf aus unter Feuer genommen und eine Pumpstation und eine Feuerwache beschädigt. Zuvor hätten die russischen Truppen Menschen in das Kraftwerk gebracht und eine ukrainische Flagge am Rande der Stadt Enerhodar gehisst, zu deren Territorium die Anlage gehört. „Offensichtlich wird es (das Kraftwerk) für eine weitere Provokation genutzt, um dann die Streitkräfte der Ukraine zu beschuldigen“, teilte der Geheimdienst mit, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Davon unabhängig wirft die Ukraine Russland vor, das Atomkraftwerk als Schutzschild zu benutzen, um von dort Dörfer auf der gegenüberliegenden Seite des zum See aufgestauten Flusses Dnepr zu beschießen – wohl wissend, dass das ukrainische Militär aus Sorge vor einem Atomunglück nicht zurückschießen werde.

Auch am Sonntag gab es Artilleriebeschuss unbekannter Herkunft auf ein Wohnviertel von Enerhodar. Beide Seiten berichteten übereinstimmend von einem getöteten Zivilisten. Dieser sei Mitarbeiter im AKW gewesen, teilte der Kraftwerksbetreiber Enerhoatom mit.

„Die Nationalisten der Ukraine haben ein Wohngebiet von Enerhodar mit Raketen beschossen“, teilte die russische Besatzungsverwaltung der Agentur Tass zufolge mit. Der ukrainische Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow, sprach von einer „mörderischen Provokation“ der Besatzer. Unabhängige Bestätigungen des Vorfalls gab es nicht.

