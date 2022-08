Ukraine-Krieg Atomkraftwerk Saporischschja: Medwedew sendet düstere Drohbotschaften

Berlin Der Streit über die Sicherheitslage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja eskaliert. Der russische Vize-Sekretär des Sicherheitsrates und frühere Präsident Dmitri Medwedew wies dem Westen die Schuld an der prekären Lage zu, zugleich drohte er indirekt mit Angriffen auf Kraftwerke der EU.

Medwedew schrieb auf dem sozialen Kanal Telegram: „Die Ukraine und der Westen behaupteten, die Angriffe auf das AKW Saporischschja seien reiner Zufall. Ganz so, als sei das nicht beabsichtigt gewesen... Wir sollten nicht vergessen, dass es auch in der Europäischen Union Kernkraftwerke gibt. Und auch dort sind Unfälle möglich.“

Er behauptete, die Ukraine wolle im größten europäischen Atomkraftwerk „ein neues Tschernobyl“ herbeiführen. Medwedew wies Behauptungen über eine russische Beteiligung an dem Beschuss der Meiler zurück und bezeichnete sie als „Unsinn“. Immer wieder war Medwedew in den vergangenen Monaten durch martialische Drohungen gegenüber dem Westen aufgefallen.

Am Donnerstagabend war im UN-Sicherheitsrat die Situation der Anlage erörtert worden, die Dringlichkeitssitzung ging auf eine Initiative Russlands zurück. Der Meiler ist von russischen Soldaten besetzt, wird aber von ukrainischen Arbeitern betrieben. Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen. Am Freitagmorgen teile die Regionalverwaltung von Saporischschja mit, dass eine Granate nur zehn Meter vom Kernbrennstofflager entfernt eingeschlagen sei.

Peter Kotin, Chef des Kraftwerksbetreibers Energoatom, warf der russischen Armee am Freitag vor, gezielt Anlagen und vor allem Leitungen im Kernkraftwerk zu zerstören. Für Kotin ist klar, dass Moskau dabei von wirtschaftlichen Interessen angetrieben wird. Die Russen spielten schon lange mit dem Gedanken, den Strom aus diesem Kraftwerk auf die besetzte Krim umzuleiten. „Dazu muss das Kraftwerk vollständig vom ukrainischen Energiesystem abgetrennt und an die Leitungen angeschlossen werden, die die Krim verbinden.“

Doch Kotin warnt vor unkontrollierten Kettenreaktionen. Die Ukraine und Russland hätten inzwischen unterschiedliche Frequenzen in den Stromleitungen, wodurch es ohne eine Abkoppelung vom ukrainischen Netz beim Anschluss an russische Leitungen zu einem schweren Unfall kommen könne.

Lage am AKW „extrem kritisch“

Die Lage im größten Atomkraftwerk Europas nannte Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) „extrem kritisch“. Nach mehrfachem Beschuss sei schon ein Reaktor abgestellt worden, erklärte er bei seiner Zuschaltung zur Sicherheitsratssitzung in New York. „Dies ist eine ernste Stunde, eine Grabesstunde. Die IAEA muss die Erlaubnis erhalten, ihre Mission in Saporischschja so schnell wie möglich durchzuführen“, forderte Grossi. Internationale Inspektoren müssten sofort in das besetzte Kraftwerk gelassen werden.

Der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kislitsa sagte in New York: „Vor einem halben Jahr konnte man sich kaum vorstellen, dass die größte Atomanlage Europas durch eine militärische Attacke eingenommen wird, man konnte sich kaum vorstellen, dass sie mit Soldaten und Waffen vollgestopft sein würde.“

>> Lesen Sie hier: Das gefährlichste Atomkraftwerk der Welt – Die Meiler von Saporischschja werden immer mehr zum Sicherheitsrisiko

Bonnie Jenkins, US-Unterstaatssekretärin für Rüstungskontrolle, warf Moskau vor, „fortwährend Falschmeldungen zu streuen, um von der Realität abzulenken“. Russlands Behauptung, die Ukraine sei für die verheerende Situation an dem AKW verantwortlich, „verdreht völlig die Realität. Tatsächlich befindet sich Russland illegal auf der Anlage“.

