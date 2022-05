Ukraine-Krieg Atomwaffen: Wie ernst ist die nukleare Bedrohung durch Russland?

Russlands Staatschef Wladimir Putin droht immer wieder mit dem Einsatz von Atombomben. Aber ist ein Atomschlag realistisch? Was Experten sagen.

Die Kurzstreckenraketen können auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden. (Foto: IMAGO/SNA) Start einer russischen Iskander-Rakete

Berlin Die Drohung stand bereits ganz am Anfang des Kriegs: der Einsatz von Atomwaffen. „Wer immer sich uns in den Weg stellt oder gar unser Land, unser Volk bedroht, muss wissen, dass Russlands Antwort augenblicklich erfolgen wird, und sie wird Folgen haben, wie Sie sie in Ihrer Geschichte noch nicht erlebt haben“, hatte Russlands Staatschef Wladimir Putin am 24. Februar 2022, dem Tag des Angriffs auf die Ukraine, die Welt wissen lassen. Und dann verkündete er die „Versetzung der strategischen Abschreckungswaffen in besondere Alarmbereitschaft“.

Seither steht die Sorge im Raum, dass der angeschlagene Herrscher im Kreml seine Drohungen wahr machen könnte. Am Donnerstag warnte noch einmal der deutsche Kanzler Olaf Scholz in einem RTL-Interview vor einem Atomschlag.

Zuvor hatten vor allem US-Vertreter, etwa von der CIA, spekuliert, Putin könne womöglich taktische, also kleinere Atomwaffen einsetzen.

