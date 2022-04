Ukraine-Krieg Attacken auf Benzinvorräte: Immer mehr Explosionen auf russischem Territorium

Wehrt sich die Ukraine mit Angriffen auf russischem Gebiet? Die Meldungen von unaufgeklärten Bränden häufen sich. Russland spricht nun auch nicht mehr von Unfällen.

Berlin Die Attacke erfolgt an diesem Samstagmorgen: Um 6.50 Uhr Ortszeit sollen zwei Raketen in ein Benzinlager in der westrussischen Provinz Belgorod eingeschlagen sein. Abgeschossen von einem Flugzeug, das zuvor in russisches Hoheitsgebiet eingedrungen sei. So teilte es der Gouverneur von Belgorod, Alexander Bogomas, auf Telegram mit, allerdings ohne Belege zu liefern.

Der Vorfall ist Teil einer Reihe von bisher unaufgeklärten Bränden russischer Treibstoffreserven – und könnte die Folge ukrainischer Ankündigungen sein, sich nun mit Angriffen auf russisches Territorium gegen die Invasoren im eigenen Land zu wehren.

Hunderte Meter hoch standen vor wenigen Tagen zwei schwarze Rauchsäulen auch am Himmel über Brjansk. Ein großes Öllager des mehrheitlich vom Kreml kontrollierten Ölkonzerns Rosneft und ein Pipeline-Einspeisepunkt des staatlichen Öltransportmonopolisten Transneft waren am Dienstag getroffen worden.

Zehntausende Liter Benzin, Diesel, Kerosin und Rohöl wurden vernichtet – 170 Kilometer nordöstlich von der äußersten Grenze der Ukraine entfernt.

