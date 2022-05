Ukraine-Krieg Ausnahme für Pipeline-Öl? EU-Gipfel streitet um Öl-Embargo

Das sechste Sanktionspaket gegen Russland entzweit die EU. Auf ihrem Sondergipfel ringen die Regierungschefs um die geplante Ausnahme für Pipeline-Öl – von der auch Deutschland profitieren könnte.

Die PCK-Raffinerie in Schwedt erhält über eine Pipeline Erdöl aus Russland. (Foto: dpa) Pipeline „Druschba“ (Freundschaft)

Brüssel, Berlin An den Absperrungen in Brüssel versammeln sich schon am Montagmorgen die ersten Demonstranten. Sie tragen blau-gelbe Ukraineflaggen und beschallen den Platz vor dem EU-Ratsgebäude, wo sich später die Staats- und Regierungschefs zu ihrem Sondergipfel treffen. „Ihr macht immer neue Versprechen, dass das Ölembargo kommt!“, ruft eine Frau mit einem Megafon. „Wo bleibt das Ölembargo?“

Mit dem Energieboykott gegen Russland tun sich die EU-Staaten extrem schwer. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban blockiert seit Wochen eine Einigung, weil er mehr EU-Gelder für den Umbau seiner Energieinfrastruktur will. Bei der Ankunft in Brüssel gab er sich unnachgiebig: „Es gibt überhaupt keinen Kompromiss.“

Erst müsse man die Energiesicherheit Ungarns sicherstellen, dann könne man über Sanktionen reden. Der EU-Kommission warf er „unverantwortliches Verhalten“ vor. Im besten Fall wird auf dem Gipfel mit einer sogenannten „politischen Einigung“, einer vagen Absichtserklärung, gerechnet.