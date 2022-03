Ukraine-Krieg Australiens Regierungschef rüstet massiv auf: Truppe soll um ein Drittel wachsen

Scott Morrison sieht die Russland-China-Allianz als globale Bedrohung. Als Reaktion will er nun die Streitkräfte seines Landes um ein Drittel ausbauen.

In Meinungsumfragen liegt Morrisons Mitte-rechts-Bündnis derzeit hinter der oppositionellen Labor-Partei. (Foto: imago images/AAP) Scott Morrison

Bangkok Rein geografisch gibt es kaum einen Regierungschef, der dem Ukrainekrieg ferner ist als Australiens Premier Scott Morrison. Doch trotz der räumlichen Distanz sieht der konservative Politiker für sein Land erheblichen Grund zur Sorge: Autoritäre Regime seien darauf aus, den Status quo in der Welt nach ihren Spielregeln zu verändern, warnt Morrison – und meint damit nicht nur Russland, sondern auch China. Er setzt nun ein klares Zeichen, dass sein Land dabei nicht tatenlos zusehen will.

In einem Militärstützpunkt nahe der Ostküstenmetropole Brisbane verkündete Morrison am Donnerstag einen massiven Ausbau der australischen Streitkräfte: Die Truppe soll um ein Drittel erweitert werden und damit so groß werden wie noch nie seit dem Ende des Vietnamkriegs, erklärte der 53-Jährige.