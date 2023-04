Russland läuft die Zeit für weitere Eroberungen im Donbass davon, bevor die ukrainische Gegenoffensive losgeht. Im Süden steht Kiew womöglich vor einem beachtlichen Durchbruch.

Ukrainische Soldaten feuern einen Mörser ab auf russische Stellungen an der Frontlinie bei Bachmut. (Foto: dpa) Ukrainische Soldaten bei Bachmut

Berlin Der Krieg in der Ukraine soll sich bereits in der finalen Phase befinden, wenn es nach dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow geht. Er bedient sich eines besonders plastischen Fußballvergleichs: Zwischen Minute 72 und 75 sei das Kampfgeschehen angelangt – allerdings seien Verlängerung und Elfmeterschießen, wie bei einem K.o.-Spiel im Fußball nicht ausgeschlossen, sagte er der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina.

Budanow hält eine Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Staatsgebiets in diesem Jahr „durchaus“ für möglich. Die dafür notwendige ukrainische Frühjahrsoffensive befinde sich weiter in der Vorbereitung. „Ich denke, dass bei dieser Operation ein ausreichendes Gebiet zurückerobert werden wird“, so Budanow. Um in der Fußballsprache zu bleiben, bedeutet das: Angriff ist die beste Verteidigung.

Während Beobachter auf den Beginn der Gegenoffensive warten, konzentriert sich das Kampfgeschehen in der Ukraine derzeit auf drei Frontabschnitte.

