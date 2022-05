Ukraine-Krieg Baerbock in Kiew: „Wir reduzieren unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null – und zwar für immer“

Berlin Es war ein geplanter Besuch, aber einer, dessen Details bis zuletzt aus Sicherheitsgründen streng geheim blieben. Erst am Reisetag wurde das Ziel von Annalena Baerbock (Grüne) bekannt: Die deutsche Außenministerin informierte sich am Dienstag in der Region rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew über das Ausmaß des russischen Angriffskriegs.

Zunächst besuchte sie die Kiewer Vororte Butscha und Irpin, in denen die russische Armee mutmaßlich schwere Kriegsverbrechen begangen hat. Orte, an denen die oberste Diplomatin auf diplomatische Floskeln verzichtete und sehr persönlich wurde. Butscha sei ein „Ort, wo die schlimmsten Verbrechen passiert sind, die man sich nur vorstellen kann“. Ihr sei klar geworden, dass „diese Opfer wir alle sein könnten“.

Mit an Baerbocks Seite: Iryna Wenediktowa, die ukrainische Generalstaatsanwältin, die die Aufklärung der mutmaßlichen Kriegsverbrechen vorantreibt. Deutschland und die internationale Gemeinschaft würden sie bei der Aufklärung nach Kräften unterstützen, versprach die Grünen-Politikerin. „Wir werden dafür sorgen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, das sind wir den Opfern schuldig.“

Später präzisierte sie: Man werde die Ermittlungen des internationalen Strafgerichtshofs politisch, finanziell und mit deutschem Personal fördern.

Beim Besuch der zerstörten Kleinstadt Irpin, ebenfalls am Rande von Kiew gelegen, wendete sich die deutsche Außenministerin direkt an die ukrainische Bevölkerung, sprach den Menschen Mut zu. „Sie sind sehr tapfer, und alles, was wir tun können, ist, an Ihrer Seite zu stehen.“

Die Bundesaußenministerin machte sich in dem Vorort von Kiew ein Bild der Lage. (Foto: Reuters) Annalena Baerbock in Butscha

Irpins Bürgermeister Olexander Markuschyn zeigte Baerbock die Verwüstungen des Krieges. Die Ukraine werde in Zukunft vor allem viele Minenräumer brauchen.

In Kiew traf Baerbock dann gemeinsam mit dem niederländischen Außenminister Wopke Hoekstra den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. „Offen und freundlich“ sei der Austausch gewesen, hieß es aus Delegationskreisen.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die militärische Unterstützung. Baerbock informierte Selenski darüber, dass in wenigen Tagen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 begonnen werde, die Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden an die Ukraine liefern werde.

Auch der Wiederaufbau wurde thematisiert – und die Frage, wie die Blockade der weltweit benötigten Nahrungsmittelexporte aus der Ukraine gelöst werden kann.

Baerbock: „Wir werden die Täter zur Verantwortung ziehen“

Bei ihrem Treffen mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba wurde Baerbock erneut sehr persönlich. Sie sei froh, Gast in einem freien Kiew sein zu dürfen. Als „Freundin“ der Ukrainer versprach Baerbock, beim Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte zu helfen.

Bei einer Pressekonferenz mit Kuleba sagte Baerbock, Deutschland werde den Kampf der Ukraine um ihre Freiheit und den Frieden „unverrückbar“ unterstützen. Gemeinsam mit deutschen Unternehmen arbeite man daran, dass das Land „hochmoderne Systeme bekommen kann, um ihre Städte auch gegen zukünftige Angriffe zu schützen“.

Die Grünen-Politikerin erklärte, Deutschland wolle künftig komplett ohne Energie des „Aggressors“ Russland auskommen. „Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf Null – und zwar für immer.“ Deutschland ist bisher vor allem von russischem Gas abhängig.

Außerdem kündigte die Außenministerin an, die deutsche Botschaft in Kiew noch während ihres Besuchs wiederzueröffnen. Deutschland ist damit eines der letzten westlichen Länder, die ihre Vertretung in der Hauptstadt reaktivieren. Frankreich, Italien, Großbritannien und andere europäische Staaten waren vorangegangen.

Einen Dämpfer erteilte Baerbock den ukrainischen Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt. Präsident Selenski hatte Montagabend in einer Videoansprache den Wunsch geäußert, bis Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erhalten.

Baerbock dämpft Hoffnungen auf einen EU-Beitritt: „Keine Abkürzungen”

Zuvor hatte Kiew einen tausendseitigen Fragebogen zur EU-Mitgliedschaft an Brüssel übergeben. Baerbock stellte in Kiew klar: „Auf dem Weg zur EU-Vollmitgliedschaft kann es keine Abkürzungen geben.“ Es dürfe keine falschen Versprechen mehr geben.

Auch beim Thema Waffenlieferungen müsse es darum gehen, realistische Einschätzungen zu geben. Tatsächlich hätten Europas Armeen derzeit Defizite, ihre Ausstattungen seien nicht so, wie es in der aktuellen Situation wünschenswert sei. „Deswegen haben wir klare Prioritäten, was wann geliefert wird.“

Besuch eines zerbombten Mehrfamilienhauses. (Foto: IMAGO/photothek) Baerbock in Irpin

Die Außenministerin war das erste deutsche Regierungsmitglied, das die Ukraine seit Ausbruch des Krieges besuchte. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Ausladung des Bundespräsidenten durch den ukrainischen Präsidenten Selenski als Hindernis für eine eigene Reise nach Kiew bezeichnet. Die Verstimmungen konnten inzwischen aber ausgeräumt werden.

