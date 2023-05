 Ukraine-Krieg: Baltische Regierungschefs drängen auf höhere Verteidigungsausgaben

Beim Besuch des Bundeskanzlers in Estland fordern die baltischen Staaten mehr Geld für die Nato. Vor allem ein Waffensystem sei für die Ostflanken-Länder jetzt wichtig.

Der Bundeskanzler sicherte Estlands Ministerpräsidentin und anderen Regierungschefs des Baltikums Unterstützung zu. (Foto: Reuters) Olaf Scholz im Gespräch mit Kaja Kallas

Riga Die Premierminister der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen dringen beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz im estnischen Tallin auf höhere Verteidigungsausgaben der übrigen Nato-Mitgliedstaaten. Die drei Länder zählen gemessen an der Wirtschaftskraft zu den stärksten Unterstützern der Ukraine und sind durch ihre Lage an der Nato-Ostflanke in der geopolitischen Konfrontation mit Russland besonders exponiert.

Scholz war am Freitag nach Tallinn gereist, um erst bilateral mit Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas zu sprechen. Später traf er auch Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins und Litauens Ministerpräsidentin Ingrida Simonyte. Bei der anschließenden Pressekonferenz erneuerte der Kanzler sein Bekenntnis zur Verteidigung der Nato-Staaten im Baltikum im Falle eines Angriffs. „Wir sind bereit, jeden Quadratzentimeter Nato-Territoriums gegen Angriffe zu verteidigen“, sagte Scholz. „Die Sicherheitslage an der Ostflanke der Nato bleibt heikel“, so der Kanzler.

Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf drei Prozent des BIP