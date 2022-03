Ukraine-Krieg Biden verkündet neue Sanktion: USA stoppen Import von russischem Öl

Houston, Düsseldorf US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag einen Importstopp für russisches Öl verkündet. Mit diesem Schritt entscheiden sich die USA anders als bei den bisherigen Sanktionen für einen amerikanischen Alleingang. Das liegt auch daran, dass die Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen deutlich geringer ist als in Europa.

„Das bedeutet, dass russisches Öl in US-Häfen nicht mehr angenommen wird und die Amerikaner der Kriegsmaschinerie Putins einen weiteren schweren Schlag versetzen werden“, sagte Biden bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt am Dienstag im Weißen Haus. Unklar blieb zunächst, ab wann das Importverbot gilt.

Biden sagte, die Maßnahme sei mit europäischen Verbündeten abgestimmt. Man wisse aber, „dass viele unserer europäischen Verbündeten und Partner möglicherweise nicht in der Lage sind, sich uns anzuschließen“, fügte er hinzu. „Wir können also diesen Schritt unternehmen, wenn andere es nicht können. Aber wir arbeiten eng mit Europa und unseren Partnern zusammen, um eine langfristige Strategie zu entwickeln, die auch ihre Abhängigkeit von russischer Energie verringert.“

Allerdings kündigte Großbritannien an, die Einfuhr von russischem Öl und Ölprodukten bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Bis Ende 2022 gebe es für den Markt, Unternehmen und Lieferketten genug Zeit, die russischen Importe zu ersetzen. Verbraucher sollten die Umstellung nicht zu spüren bekommen. Die Regierung kündigt eine Taskforce an, die den Firmen in der Übergangszeit zur Seite stehen soll, um unter anderem alternative Bezugsquellen zu finden.

Wegen des Kriegs in der Ukraine war der Druck auf die US-Regierung auch aus dem Kongress zuletzt gewachsen, den bereits verhängten Strafmaßnahmen ein Einfuhrverbot für russisches Öl hinzuzufügen.

Biden hat Sorgen wegen der Benzinpreise

Der Druck sei aus beiden politischen Lagern gekommen, beobachtet auch der Senior Vice President von S&P Global und Energie-Experte, Carlos Pascual, auf der Ceraweek-Öl-Konferenz in Houston (Texas). „Wer das nicht machen will, wird als anti-ukrainisch gebrandmarkt“, sagt Pascual. Der Druck auf die Unternehmen, kein russisches Öl mehr zu kaufen, sei auch ohne den heutigen Boykott-Beschluss hoch gewesen. „Die Menschen wollen wissen: Auf welcher Seite stehst Du?“

Allerdings bereiten der Regierung Biden die Benzinpreise Sorgen, deren Anstieg durch den Krieg verstärkt wurde. Am vergangenen Sonntag war der Preis für eine Gallone (knapp 3,8 Liter) Normalbenzin im landesweiten Durchschnitt erstmals seit 2008 auf mehr als vier Dollar (3,68 Euro) gestiegen.

Im vergangenen Jahr war Russland nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde (EIA) das drittwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl und Petroleumprodukten für die USA – hinter Kanada und Mexiko. Die Einfuhren aus Russland mit einem Volumen von 672.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag machten knapp acht Prozent aller US-Importe in dieser Kategorie aus. Die USA sind deutlich weniger abhängig von russischen Energieimporten als Europa. Erdgas aus Russland wird nicht in die USA geliefert.

Ohnehin sind die Amerikaner in den vergangenen Jahren auch dank der umstrittenen Fracking-Technologie vom Energie-Importeur zum Netto-Exporteur von Energie geworden. In den vergangenen Wochen haben die Ölunternehmen ihre Produktion deutlich hochgefahren. Bei der Versorgung Europas spielt vor allem das Flüssiggas (LNG) eine große Rolle. LNG kann auf Schiffen nach Europa geliefert werden.

Die EU-Kommission steht mit den Mitgliedsstaaten in der Diskussion über ein Embargo auf Ölimporte, stößt dort jedoch teilweise auf Skepsis. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht von einer „bewussten Entscheidung“, diesen Schritt derzeit nicht zu gehen.

Für Europa wären die Folgen eines Boykotts viel schwerer, weil es mehr als ein Drittel seiner Energie aus Russland bezieht. Der russische Vizepremier Alexander Novak hatte am Montag vor Ölpreisen von 300 Dollar oder mehr für das Barrel gewarnt, wenn die USA und Europa Importe aus Russland verböten. Die Folgen für den Weltmarkt seien „katastrophal“, warnte der ehemalige Energieminister Russlands.

