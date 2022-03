Ukraine-Krieg Biden verspricht der Ukraine Flugabwehrsysteme und Drohnen

Der US-Präsident will die Ukraine mit weiteren 800 Millionen Dollar unterstützen. Die Zusage kommt nach einem emotionalen Appell des ukrainischen Staatschefs Selenski vor dem Kongress.

Von links nach recht: US-Außenminister Antony Blinken, Biden, die stellvertretende Verteidigungsministerin Kathleen Hicks and Stabschef Mark Milley. (Foto: AP) US-Präsident Joe Biden sichert der Ukraine weitere Hilfe zu.

New York US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch in Washington weitere Hilfen für die Ukraine angeordnet. Zusätzlich zu den bereits am Samstag beschlossenen Lieferungen im Wert von 200 Millionen Dollar sollen nun weitere 800 Millionen Dollar hinzukommen. Damit stellten die USA „innerhalb von nur einer Woche“ weitere Mittel im Wert von einer Milliarde Dollar zur Verfügung, betonte Biden.

In dem Hilfspaket sind unter anderem Flugabwehrraketen vom Typ Stinger und Panzerabwehrlenkwaffen vom Typ Javelin enthalten. Außerdem sollen auch 100 taktische unbemannte Luftfahrzeuge, sprich Drohnen, 100 Granatwerfer, 5000 Gewehre, 1000 Pistolen, 400 Maschinenpistolen und mehr als 20 Millionen Schuss Munition geliefert werden. Die USA würden die Ukraine so lange unterstützen wie es nötig sei, sagte Biden.