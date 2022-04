 Ukraine-Krieg: Boris Johnson in Delhi: So will der Westen Indien auf seine Seite ziehen

Bangkok Auf den Reiseplänen europäischer Spitzenpolitiker hatte Indien zuletzt nur eine untergeordnete Rolle eingenommen. Nach dem Besuch von Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2019 kamen lediglich zwei Staats- und Regierungschefs aus Europa zu Besuch in die größte Demokratie der Welt: die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen und Russlands Präsident Wladimir Putin, der dort kurz vor der Invasion der Ukraine die enge Partnerschaft mit Indien bekräftigte.

Angesichts des Angriffskriegs, den Indien bisher nicht verurteilt hat, setzt der Westen nun auf eine ungewohnt umfangreiche diplomatische Offensive, um den Subkontinent auf seine Seite zu ziehen. Den Auftakt macht der britische Premierminister Boris Johnson, der an diesem Donnerstag in Indien erwartet wird. Er möchte seinem Amtskollegen Narendra Modi eine Distanzierung von Russland abringen.

Am Wochenende folgt ihm dann EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls den Ukrainekrieg besprechen will. Anfang Mai hat schließlich Bundeskanzler Olaf Scholz die Chance, den indischen Premier im persönlichen Gespräch von einem russlandkritischeren Kurs zu überzeugen. Er erwartet Modi in Berlin.

Indiens Haltung in dem Konflikt ist für den Versuch, Russland international zu isolieren, von erheblicher Bedeutung. Das 1,4-Milliarden-Einwohner-Land ist nach China die größte Volkswirtschaft, die sich den Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen hat. Statt Wirtschaftsbeziehungen nach Moskau zu kappen, baut Indien seine Geschäfte mit dem Land vielmehr aus: Nach dem Kriegsbeginn bestellte die Regierung in Neu-Delhi innerhalb weniger Wochen fast so viel Öl aus Russland wie im gesamten Vorjahr.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auch Indiens Kohleimporte aus Russland stiegen im März deutlich an – auf den höchsten Stand seit Anfang 2020. Analysten rechnen damit, dass der Kreml die Folgen des von der EU verhängten Kohleembargos durch höhere Lieferungen an Indien und China spürbar abfedern kann.

Russland ist Indiens wichtigster Waffenlieferant

Inmitten einer innenpolitischen Krise um seine „Partygate“-Affäre rund um ausgelassene Feiern während strenger Coronabeschränkungen will der britische Premier Johnson Indien nun von der wirtschaftlichen Unterstützung Russlands abbringen. In einer Kabinettssitzung sagte er diese Woche laut Regierungsangaben, Großbritannien wolle mit Ländern wie Indien zusammenarbeiten, „um alternative Optionen für die Beschaffung“ bereitzustellen und die „Lieferketten von Russland weg zu diversifizieren“.

Dabei geht es nicht nur um Energie, sondern auch um Rüstung: Russland ist seit Jahrzehnten Indiens wichtigster Waffenlieferant. In den vergangenen Jahren baute Indien zwar auch seine Rüstungsgeschäfte mit Ländern wie den USA, Frankreich und Israel aus.

>> Lesen Sie hier auch: So will Indien trotz Sanktionen mit Russland Geschäfte machen

Die Regierung in Moskau konnte sich aber weiterhin an der Spitze behaupten – unter anderem wegen der Bereitschaft des Kremls, auch fortgeschrittene Waffen wie das Raketenabwehrsystem S-400 zu liefern.

Johnson setzt jetzt darauf, die Verteidigungszusammenarbeit mit Indien zu vertiefen, um dessen Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Dazu könnte etwa die Produktion britischer Rüstungsgüter in indischen Fabriken zählen. Gegenangebote machen, anstatt Druck aufzubauen, lautet die offizielle Strategie, um Indien zu einer Neupositionierung zu bewegen.

Zweifelhafte Allianz mit hohem Ärgerpotenzial für den Westen. (Foto: imago images/NurPhoto) Solidaritätsdemonstration für Russland im indischen Kallkuta

In Neu-Delhi reagierte man zuletzt nämlich äußerst sensibel auf Kritik an der indischen Russlandpolitik. Außenminister Subrahmanyam Jaishankar unterstellte dem Westen mehrfach Scheinheiligkeit: So viel Energie, wie Indien zuletzt von Russland bezogen habe, kaufe Europa jeden Nachmittag in Moskau ein, sagte er bei einem Besuch in Washington.

Johnson scheint sich darauf einzustellen. Er wolle Indien keinesfalls belehren, sagte er. „Angesichts der Bedrohung unseres Friedens und Wohlstands durch autokratische Staaten ist es von entscheidender Bedeutung, dass Demokratien und Freunde zusammenhalten“, schrieb er auf Twitter. Als große Wirtschaftsmacht sei Indien ein hochgeschätzter strategischer Partner.

EU nimmt Freihandelsgespräche mit Indien wieder auf

Die Reise, die Johnson erst in Modis Heimatbundesstaat Gujarat und dann zu offiziellen Gesprächen nach Neu-Delhi führt, soll auch die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen voranbringen, die Großbritannien und Indien Anfang des Jahres aufgenommen haben. Im Fall einer Vereinbarung könnte das jährliche Handelsvolumen nach Regierungsschätzungen um umgerechnet mehr als 30 Milliarden Euro im Jahr steigen. Zu den Streitpunkten zählt unter anderem die geforderte Öffnung des indischen Alkohol- und Milchmarktes.

Vor einem ähnlichen Spagat zwischen Geopolitik und detaillierten Handelsfragen steht auch Kommissionspräsidentin von der Leyen, die am Sonntag und Montag in Indien sein wird. Sie wolle dort „die EU-Perspektive auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen“ darlegen und die Wirtschaftsagenda zwischen der EU und Indien mit einem Fokus auf den Freihandel besprechen, teilte die Kommission mit. Es wird erwartet, dass die EU und Indien nach jahrelanger Unterbrechung ihre Freihandelsgespräche im Juni wieder offiziell aufnehmen.

>> Lesen Sie hier auch: Putins letzte Freunde – Diese Länder dulden oder unterstützen den Angriffskrieg

Die Regierung in Neu-Delhi sieht allerdings die Gefahr, dass die Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf Russland die Beziehungen zu Europa belasten könnten: „Die Europäische Union ist Indiens drittgrößter Handelspartner. Indien möchte sicherstellen, dass die laufenden Kooperationen nicht durch den Stress, den der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verursacht, beeinträchtigt werden“, sagte ein Regierungsvertreter dem Nachrichtenmagazin „India Today“.

Die anstehende Europareise Modis dient demnach der offenbar dringend notwendigen Beziehungspflege. In Deutschland will er an den sechsten deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnehmen – einem Format, das eigentlich alle zwei Jahre stattfinden soll, im vergangenen Jahr mit Blick auf die Coronapandemie jedoch verschoben wurde. Zudem plant Modi einen Abstecher nach Dänemark und einen Besuch bei Emmanuel Macron – zumindest, wenn sich dieser bei den Wahlen am Wochenende als Frankreichs Präsident halten kann.

Mehr: Modi trifft Lawrow: Indien rollt für Russland den roten Teppich aus