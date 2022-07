Ukraine-Krieg Brüssel genehmigt Milliardenhilfe für deutsche Unternehmen

Berlin, Brüssel Energieintensive Betriebe, die extreme Preissprünge bei Erdgas und Strom verkraften müssen, können in Deutschland ab Freitag Anträge auf staatliche Zuschüsse beantragen. Die EU-Kommission gab am Donnerstag grünes Licht für die geplanten Hilfen der Bundesregierung. Diese seien notwendig, angemessen und verhältnismäßig, teilte die Brüsseler Behörde mit. Vorgesehen ist ein Gesamtvolumen von bis zu fünf Milliarden Euro.

In einer gemeinsamen Mitteilung des Finanz- und Wirtschaftsministeriums hieß es, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) werde sich um die Umsetzung kümmern. In unstrittigen Fällen sollten erste Abschlagszahlungen eines Großteils der geförderten Summe innerhalb von Wochen möglich sein.

Spätestens bis zum Jahresende solle das Geld fließen. Der endgültige Zuschuss sowie etwaige Zurückzahlungen bei neuen Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung der Firmen dürften dann ab 2023 geklärt werden.

Bei den Hilfen handelt es sich um Zuschüsse von bis zu 50 Millionen Euro pro Unternehmen. Damit sollen extreme Belastungen zumindest teilweise abgefedert werden. Um die Hilfen zu bekommen, müssen Firmen nachweisen, dass sich ihre Gas- und Stromkosten im Zeitraum Februar bis September 2022 gegenüber 2021 mehr als verdoppelt haben.

Das Programm zielt unter anderem auf die Industrie in den Bereichen Chemie, Glas, Stahl, Metalle und Keramik. Unternehmen, die Hilfen in Anspruch nehmen, dürfen in der Zeit keine Boni zahlen.

Die Zuschüsse sind Teil eines größeren Rettungsschirms, den die Bundesregierung als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine aufgespannt hat. Seitdem sind die Energiepreise sprunghaft gestiegen, Gas wird zunehmend zu einem knappen Gut und könnte in den nächsten Monaten rationiert werden.

Um Firmen liquide zu halten, sind bereits Sonderkredite über die Förderbank KfW möglich. Außerdem wurden staatliche Bürgschaften ausgeweitet. Und es gibt Absicherungen für Geschäfte an den Strom- und Gasbörsen. Die Zuschüsse sind nun die vierte Säule des Hilfspakets.

