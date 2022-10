Um Russlands Raketensalven zu stoppen, wollen westliche Staaten nun Luftabwehrsysteme liefern. Doch kurzfristig reichen die Kapazitäten kaum, um den Schutz substanziell zu verbessern.

Die russische Armee greift jüngst verstärkt Ziele aus der Luft an. (Foto: IMAGO/Ukrinform) Rettungsarbeiten nach einem russischen Raketeneinschlag

Brüssel Wieder heulten die Sirenen, wieder flüchteten die Menschen in Schutzräume und U-Bahn-Stationen. Es bestehe weiter eine „hohe Gefahr für Raketenangriffe“, warnten die Behörden in Kiew und anderen ukrainischen Städten am Dienstag, auch wenn die Intensität der Einschläge gegenüber Montag nachzulassen schien.

Nach russischer Darstellung gelten die Raketensalven Führungszentren der ukrainischen Streitkräfte, Kommunikationseinrichtungen und der Energieinfrastruktur des Landes. Auf Videos sind aber auch Explosionen im Stadtzentrum von Kiew zu sehen, Parks, sogar ein Spielplatz wurden getroffen. SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bezeichnet das russische Vorgehen als „Staatsterrorismus“. Es gehe Russland darum, mit unterschiedslosen Attacken Schrecken zu verbreiten, „weil die Armee mit normalen militärischen Mitteln nicht weiterkommt“.

Die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Agnieszka Brugger, sprach von „furchtbarsten Kriegsverbrechen“ und forderte, alles zu tun, „um gerade den Bereich Luftverteidigung schnell zu verstärken“.

Nato-Verteidigungsminister treffen sich in Brüssel

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen