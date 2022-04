Ukraine-Krieg Chinas Präsident Xi spricht sich erneut gegen Sanktionen aus

Die Führung in Peking hat sich bislang nicht klar gegen die russische Invasion in der Ukraine positioniert. Ein Kurswechsel scheint unwahrscheinlich.

Der chinesische Staatspräsident stellt sich gegen Strafmaßnahmen gegen Russland. (Foto: AP) Xi Jinping

Peking Der chinesische Präsident Xi Jinping hat sich für Gespräche und gegen Sanktionen zur Lösung internationaler Streitfragen ausgesprochen. China sei dem Respekt vor der Souveränität und territorialen Integrität aller Länder verpflichtet, sagte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag in Hainan. Sein Land achte auch Nichteinmischung in innere Angelegenheiten und akzeptiere die Entscheidung anderer Völker für bestimmte Sozialsysteme und Entwicklungen.

Xi sagte, China unterstütze alle Bemühungen zur friedlichen Beilegung von Krisen, lehne aber das Messen mit zweierlei Maß, den mutwilligen Einsatz einseitiger Sanktionen und langwierige Gerichtsverfahren ab.

Seine Äußerungen galten als jüngster Versuch Chinas, seine Haltung zur russischen Invasion in die Ukraine darzulegen. China weigert sich, von einer Invasion zu sprechen und gibt der Nato die Schuld an dem Krieg.