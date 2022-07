Ukraine-Krieg Das schleichende Gift der Sanktionen: „Russland wird zum Hinterhof der Weltwirtschaft“

Im Alltag spüren die Russen wenig vom Krieg. Doch die Fassade ist brüchig, die Strafmaßnahmen des Westens zersetzen das Land mit Zeitverzögerung.

Der IWF erwartet für das laufende Jahr einen Rückgang des russischen Bruttoinlandsprodukts um 8,5 Prozent. (Foto: Reuters) Russlands Präsident Wladimir Putin

Riga Stolz hält Sergei Belov, stellvertretender Vorsitzender der russischen Notenbank, den neuen 100-Rubel-Schein vergangene Woche in Moskau in die Kamera. Doch die frisch gedruckten Geldscheine mit den patriotischen Motiven werden so schnell nicht in Umlauf kommen. Bankkundinnen und -kunden können den neuen Schein, der umgerechnet etwa 1,55 Euro wert ist, nicht abheben, weil sich die Software der Automaten nicht aktualisieren lässt. Der Grund: Die internationalen Hersteller haben Russland den Rücken gekehrt.

Damit steht der neue 100-Rubel-Schein sinnbildlich für das Dilemma der russischen Wirtschaft: Auf den ersten Blick scheint die Lage trotz internationaler Sanktionen überraschend entspannt, die Supermarktregale sind gefüllt, der Nahverkehr funktioniert, der Rubel ist trotz der aktuellen Abwertung stärker als vor dem Inkrafttreten der Sanktionen – und Moskau gibt sich nach außen betont gelassen. Darunter aber brodelt eine Gemengelage, die die russische Wirtschaft für Jahrzehnte schädigen wird, glaubt man Expertinnen und Experten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen