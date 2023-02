Die Ukraine sieht sich ein Jahr nach Russlands Angriff mit Zehntausenden verwundeten Soldaten konfrontiert. Im Reha-Zentrum Lisowa Poljana landen viele Opfer der Front.

„Zerstörte Vorstellung von Heldentum.“ (Foto: Getty Images) Verwundeter Soldat

Lisowa Poljana Viel hat die russische Granate nicht übrig gelassen von Alexeis Arm. Auf seinem Handy zeigt er Bilder von zwei faustgroßen Löchern und herunterhängenden blutigen Hautfetzen, die der Artillerieangriff am 27. August hinterließ. Zwei Stunden dauerte die Evakuierung des schwerverletzten Aufklärers. Es folgten vier Operationen in Militärspitälern in Dnipro und Winnizja. Anstelle des Knochens hat Alexei nun ein Stück Titan im Oberarm. Und zwei große Narben.

Der untersetzte 50-Jährige mit dem Kinnbart stöhnt, als er im Fitnessraum versucht, mit einem wenige Hundert Gramm schweren Säckchen in der Hand den Ellbogen anzuwinkeln, sein Gesicht läuft rot an vor Anstrengung.

„Nicht so!“, blafft ihn sein Therapeut an und befiehlt Alexei, den Rücken gerade zu halten. „Er ist streng“, findet der Soldat. „Aber ich will meinen Arm irgendwann wieder über meinen Kopf bewegen können – und will zurück an die Front.“

