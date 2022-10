Ukraine-Krieg Der Ukraine droht ein Horror-Winter

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Umspannwerk in der Ukraine

Warschau Die Lage für die Menschen in weiten Teilen der Ukraine wird immer dramatischer. Durch russische Angriffe, zumeist mit iranischen Killerdrohnen, wurden 40 Prozent der Elektrizitätsproduktionsanlagen ausgeschaltet, ganze Regionen sind ohne Strom, in der Hauptstadt Kiew wird den Stadtteilen reihum für jeweils vier oder mehr Stunden der Strom gesperrt.

„Das wird der schlimmste Winter in unserer Geschichte“, sagte Juri Witrenko, Chef des ukrainischen Versorgers Naftogaz, dem Handelsblatt: „Wir erwarten ständige Stromausfälle und immer wieder auch Probleme mit Heizwärme.“

Die Ukraine setzt daher große Hoffnungen in die Bundesregierung: An diesem Montag geht es bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin mit Spitzenvertretern beider Länder um den Wiederaufbau der Ukraine. Einen Tag später hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Präsident der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz nach Berlin eingeladen.

„Der Wiederaufbau wird eine große, große Aufgabe“, sagte Scholz in einem am Samstag veröffentlichten Videopodcast. „Wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert.“ Man müsse darüber nachdenken, wie man den Wiederaufbau der Ukraine über „viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte“ finanzieren könne, so Scholz. Das könne die Ukraine und auch die EU nicht allein. „Das kann nur die ganze Weltgemeinschaft, die jetzt die Ukraine unterstützt.“

„Russische Energieerpressung wird scheitern“

Ukraines Regierungschef Denys Schmyhal warnte vor Beginn der Konferenzen vor einem „Migrationstsunami“, wenn Russland weiter herbeibombe, dass es in der Ukraine keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser mehr gebe. Es drohe „eine humanitäre Katastrophe“, in der viele Menschen erfrieren könnten.

Einen fatalen Winter befürchtet auch Switlana Michailowska, stellvertretende Direktorin der European Business Association (EBA) in Kiew. Sie nennt als Ziel der immer neuen russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur eine „russische Energieerpressung, in der vergeblichen Hoffnung, den Willen der Ukrainer zu brechen“.

Und die Managerin fügt pathetisch hinzu: „Sie werden scheitern. Die ukrainischen Verteidiger werden durchhalten, der Energiesektor, der jetzt heldenhaft sein Bestes gibt, und die Ukrainer werden durchhalten.“

Der wirtschaftliche Schaden der vergangenen Angriffe ist noch nicht abzuschätzen. (Foto: Reuters) Zerstörtes ukrainisches Wohngebäude

Wie groß der wirtschaftliche Schaden des jüngsten Vernichtungsfeldzugs gegen Kraftwerke, Stromtrassen und Heizzentralen in vielen Teilen des größten Flächenstaats jetzt schon ist, kann Michailowska noch nicht abschätzen. Sicher sei aber, dass es bei vielen Firmen sowohl zu „Geschäftsunterbrechungen als auch zu zusätzlichen finanziellen Belastungen“ kommen werde. Laut Michailowska hängt es nun „von unserer Widerstandskraft und unserer Vorbereitung ab, wie wir durch den Winter kommen“.

Angesichts der dramatischen Lage in der Ukraine sagte die deutsche Wirtschaft im Vorfeld der Wiederaufbautreffen in Berlin Hilfe zu. So sagte der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian: „Viele unserer Unternehmerinnen und Unternehmer stehen bereit, den Wiederaufbau des Landes tatkräftig zu unterstützen.“

Wie dringend Hilfe nötig ist, zeigt auch ein am Donnerstag veröffentlichter Ukrainebericht des Internationalen Währungsfonds (IWF). Darin stellen die IWF-Experten „enorme Auswirkungen des Kriegs auf die Wirtschaftstätigkeit“ fest.

„Das reale Bruttoinlandsprodukt ging stark zurück, die Inflation stieg drastisch an, der Handel wurde empfindlich gestört, und das Haushaltsdefizit weitete sich auf ein noch nie da gewesenes Niveau aus“, heißt es in dem Bericht. Jetzt kämen noch „mögliche zusätzliche Schäden an kritischen Infrastrukturen oder neue Störungen im Agrar- und Energiesektor“ hinzu, schreiben die IWF-Experten.

Notenbank warnt vor Staatsbankrott

Der IWF rechnet für dieses Jahr mit einem Wirtschaftseinbruch von 35 Prozent. Die Nationalbank der Ukraine (NBU) prognostiziert, dass die Wirtschaftsleistung der Ukraine im Jahr 2022 um 31,5 Prozent sinken wird. Die NBU sieht die Getreideexporte der letzten Wochen noch als kleinen Treiber. Immerhin für das kommende Jahr sieht NBU-Chef Andri Pyschnij die Chance auf vier Prozent Wachstum und 2024 auf 5,2 Prozent. Doch diese Prognose liegt wegen der neuerlichen russischen Eskalation schon unter früheren Vorhersagen.

Allerdings müsse es der Ukraine gelingen, laufende Anleihen des Staates, aber auch staatlicher Unternehmen wie des Gasförderers Naftogaz und des Stromkonzerns Ukrenergo umzuschulden und weitere Finanzhilfen internationaler Organisationen wie des IWF und westlicher Staaten zu bekommen, so die Notenbank. Sonst drohe ein Staatsbankrott.

Die NBU rechnet mit einer Inflation von 30 Prozent in diesem Jahr und hat den Anfang Juni auf 25 Prozent erhöhten Leitzins auf ihrer jüngsten Zentralbanksitzung unverändert gelassen.

Zudem haben die gezielten russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur auch wirtschaftliche Perspektiven vorerst zerstört.

Russen verminen Staudamm

So hat die Ukraine seit Ende Juni erstmals Strom in EU-Länder exportiert, nachdem im März das ukrainische Energiesystem mit dem kontinentaleuropäischen Entso-E-Netz synchronisiert worden war. In den ersten zwei Monaten konnte der ukrainische Stromversorger so über 100 Millionen Euro einnehmen. Die Stromeinnahmen machten so den zweitgrößten Beitrag zu den Staatseinnahmen aus.

„Seit dem 11. Oktober ist die Ukraine jedoch aufgrund von Raketenangriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur gezwungen, die Stromexporte in die EU auszusetzen, um ihr eigenes Energiesystem zu stabilisieren“, so die EBA-Vizechefin Michailowska.

Und jetzt könnte es noch schlimmer kommen: Russische Truppen haben nach ukrainischen Erkenntnissen den Staudamm beim Wasserkraftwerk Kachowka im Gebiet von Cherson vermint, das Russland offiziell annektiert hat, das aber von der Ukraine in immer weiteren Teilen zurückerobert wird. Der Damm, der über den Fluss Dnipro führt, solle zerstört werden, um die vorrückende ukrainische Armee beim Überqueren des Flusses zu stoppen.

Ein Sprengen des Damms würde nach ukrainischen Berechnungen unter sechs Meter hohen Wellen Dutzende Städte und Dörfer überschwemmen. Die Sowjetarmee hatte schon 1941 einen Damm über den Fluss gesprengt, um ein Vorrücken der Wehrmacht aufzuhalten – mit damals 20.000 Überflutungsopfern.

