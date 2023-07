Ukraine-Krieg Deutschland lässt Deal für Panzerwerkstatt in Polen platzen

Leopard-Panzer der Ukraine sollen möglichst nah an der Grenze gewartet werden. Doch Polen verlangt aus deutscher Sicht überzogene Preise. Die Bundesregierung reagiert.

Rund die Hälfte der ukrainischen Leopard-2-Panzer gilt als beschädigt. (Foto: AP) Ukrainische Soldaten reparieren Leopard 2

Vilnius, Berlin Die Bundesregierung steigt aus der Vereinbarung mit Polen aus, ukrainische Leopard-Panzer auf polnischem Gebiet zu reparieren. Das erfuhr das Handelsblatt von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Grund dafür sind offenbar Preisvorstellungen der Polen, die aus deutscher Sicht vollkommen überzogen sind.

Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es offiziell, die endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Allerdings bestätigte ein Sprecher, dass moderne Leopard-Panzer vom Typ 2A5 und 2A6 nunmehr in Deutschland und voraussichtlich auch in Litauen repariert werden sollen. Die Instandsetzungsarbeiten an diesen Modellen könnten schon jetzt beginnen, „und zwar sobald die ukrainischen Streitkräfte den Instandsetzungsbedarf anzeigen“, sagte der Sprecher. Nur die Verhandlungen über die Reparatur von Leopard-2A4-Kampfpanzern, ein älterer Typ, liefen noch.