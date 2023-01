 Ukraine-Krieg: Deutschland will Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine schicken

Die Panzer sollen aus Beständen der Bundeswehr stammen. Auch die USA stellen ihren Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung.

Kampfpanzer Leopard 2A6

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will nach Informationen mehrerer Medien Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Geplant sei, mindestens eine Kompanie mit der Version Leopard 2A6 aus Beständen der Bundeswehr auszustatten, berichtete der „Spiegel“ am Dienstag ohne Angaben von Quellen. Ähnlich berichteten die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters.

Nach Handelsblatt-Informationen ist eine Entscheidung in der Frage der Kampfpanzer gefallen. Dem „Spiegel“ zufolge will die Bundesregierung auch anderen Ländern die Ausfuhr von Leopard 2 an die Ukraine genehmigen. Aus dem Kanzleramt und dem Bundeswirtschaftsministerium gab es zunächst keinen Kommentar.

Die Ausstattung einer Kompanie bedeutet, 14 der Waffensysteme zu übergeben. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte am Morgen erklärt, er erwarte eine schnelle Entscheidung Deutschlands zu einer Lieferungen von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine.

Diese werde „in Kürze“ erwartet, sagte der SPD-Politiker in Berlin bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

