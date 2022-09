Russland wehrt sich gegen die ukrainische Gegenoffensive im Süden und wird dadurch im Osten verwundbar. Experten sehen einen möglichen Wendepunkt des Krieges nahen.

Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) schließt aus der Präsenz der ukrainischen Soldaten auf einen Erfolg der Gegenoffensive rund um die umkämpfte Stadt Slowjansk. (Foto: AP) Ukrainische Soldaten (am 3. September in der Region Donezk)

Berlin Mehrere ukrainische Soldaten laufen eine asphaltierte Straße entlang, schwer bewaffnet sowie bepackt mit Rucksack und Schlafmatte auf dem Rücken. Die Häuser entlang der Straße sind teilweise zerstört, auf dem Asphalt liegen Äste und Schutt. Die Straßen auf dem geolokalisierten Video sollen die von Staryj Karawan zeigen, einem Ort etwa zehn Kilometer nordöstlich von Slowjansk im Donbass. Eine Stadt, die bis vor wenigen Tagen noch von Russland besetzt war.

Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) schließt aus der Präsenz der ukrainischen Soldaten und dem Umstand, dass sie anscheinend unbehelligt durch die Straßen laufen können, auf einen Erfolg der Gegenoffensive rund um die umkämpfte Stadt Slowjansk. Sie war ein Hauptziel der russischen Offensive im Donbass, nachdem die Region Luhansk Anfang Juli fast vollständig an Russland gefallen war.

