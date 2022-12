Der Widerstandswille der Ukraine ist ungebrochen, der Eroberungsdrang des Kremls aber auch. Wie geht es weiter? Darüber wird nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden.

Ukrainische Soldaten feuern auf russische Positionen. (Foto: AP) Front in Bachmut

Brüssel, Riga, Berlin Der Appell des russischen Außenministers an die Ukraine war zugleich eine massive Drohung. „Die Sache ist ganz einfach: Erfüllen Sie Moskaus Forderungen zu Ihrem eigenen Besten“, sagte Sergej Lawrow in einem in der Nacht zu Dienstag veröffentlichten Interview der russischen Nachrichtenagentur Tass. „Andernfalls wird die Angelegenheit von der russischen Armee entschieden.“

Lawrow bekräftigte dabei altbekannte Forderungen: die Anerkennung der besetzten Gebiete, die rund ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets ausmachen. Und die „Demilitarisierung“ der übrigen Ukraine.

Auch der ukrainische Präsident zeichnet die Lage eines erbitterten, festgefahrenen Krieges. „Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein – und das sind beträchtliche Ressourcen – um irgendeinen Vorstoß zu machen“, sagte Wolodimir Selenski in seiner aktuellen Video-Botschaft.

