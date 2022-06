 Ukraine-Krieg: „Die Lage gerät ins Rutschen“: Nur schwere Waffen können Russland im Donbass noch stoppen

Brüssel, Berlin Wenn US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch ins Nato-Hauptquartier in Brüssel kommt, erwarten ihn nicht nur die Amtskollegen der Allianz. Auch die „Kontaktgruppe Ukraine“ trifft er, sogar noch vor den Nato-Partnern. Dabei handelt es sich um einen informellen Zusammenschluss von Staaten, die die ukrainische Armee bei der Verteidigung ihres Landes gegen Russlands Invasionstruppen unterstützen.

Austin hofft, neue Militärhilfen an die Ukraine auf den Weg bringen zu können. Die Zeit drängt, das wissen die Amerikaner. Der Ukrainekrieg hat sich in den Osten des Landes verschoben. Die Russen haben erkannt, dass ihre Blitzkrieg-Strategie gescheitert ist, nun ziehen sie ihre verfügbaren Kräfte im Donbass zusammen, um mit schwerem Artilleriebeschuss die Verteidigungslinien der Ukraine zu durchbrechen. Immer öfter gelingt ihnen das. Westliche Diplomaten fürchten, dass sich die Kriegsgunst langsam, aber sicher wendet. „Die Lage gerät ins Rutschen“, ist aus Nato-Kreisen zu hören.

Die Russen spielen im Donbass ihre überlegene Feuerkraft aus: Sie haben mehr Geschütze und mehr Munition. Unter dem Dauerbeschuss erreichen die ukrainischen Verteidiger das Ende ihrer Kräfte. Zwar bleibt die Moral der Armee ungebrochen, doch ihre Vorräte schwinden. Die Frage, wie schnell es gelingt, neues, westliches Gerät an die Front zu bringen, dürfte darüber entscheiden, ob die Russen den Donbass vollständig erobern können.

Kiew dringt auf schnelle Waffenlieferung

Vor dem Treffen im Brüssel kommt aus Kiew daher der dringende Appell, die Waffenlieferungen aufzustocken. Für einen Sieg gegen Russland benötige sein Land „1000 Haubitzen vom Kaliber 155 Millimeter, 300 Mehrfachraketenwerfersysteme, 500 Panzer, 2000 gepanzerte Fahrzeuge, 1000 Drohnen“, schrieb Präsidentenberater Mychajlo Podoljak auf Twitter.

Zwar konzentrieren die Russen ihre Angriffe derzeit auf den Donbass. Doch die Ukrainer fürchten, dass sich die Aggressoren im Falle eines Erfolgs im Osten neu formieren und abermals versuchen, die drei wichtigsten ukrainischen Städte, Kiew, Charkiw und Odessa einzunehmen.

Die ersten drei Monate des Krieges haben gezeigt, dass die russische Armee bereit ist, bei ihren Offensiven große Verluste in Kauf zu nehmen. Die Russen setzen einen Großteil ihrer Kräfte in der Ukraine ein, haben aber noch Reserven. Die Feuergefechte erinnern inzwischen militärtaktisch an die Schlachten des Zweiten Weltkriegs, da die Russen die meisten ihrer modernen Präzisionsgeschosse inzwischen verfeuert haben.

Die EU-Staaten und die USA haben in den vergangenen Wochen mit der Lieferung westlicher Haubitzen begonnen, auch hochpräzise Mehrfachraketenwerfer soll die Ukraine erhalten. Diese Schritte zu koordinieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die ukrainische Armee mehr Munition erhält, wird im Zentrum der Brüsseler Beratungen stehen.

„Wir stehen an einem Scheidepunkt“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), dem Handelsblatt. Die nächsten Wochen, eher die nächsten Tage, würden zeigen, welchen Weg der Ukraine-Krieg nehmen werde.

US-Verteidigungsminister Austin hatte am 26. April zu einem ersten Unterstützertreffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein eingeladen. Damals nahmen etwa 40 Staaten teil. Bei der ersten Folgekonferenz am 24. Mai waren nach amerikanischen Angaben schon 47 Nationen dabei.

Beim geplanten dritten Meeting dürften es mehr als 50 sein. Besondere Erwartungen richten sich an Deutschland, das bisher schwere Waffen nur zugesagt, aber nicht geliefert hat.

Deutschland steht in der Kritik

Auf internationalen Druck hin – und wohl auch, um nicht mit leeren Händen dazustehen – hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) beim Treffen im April angekündigt, dass Deutschland Flugabwehrpanzer des Typs „Gepard“ an die Ukraine liefern werde. Wenig später bestätigte die Ministerin auch, dass ebenso sieben Panzerhaubitzen 2000 abgegeben werden sollen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dann in der Generaldebatte des Bundestags am 1. Juni noch einmal nachgelegt und detailliert die deutschen Unterstützungsleistungen beschrieben. Neben den Panzerhaubitzen, den Geparden, 15 Millionen Schuss Munition, 100 000 Handgranaten kündigte der Kanzler auch die Lieferung eines hochmodernen Flugabwehrsystems des Typs Iris-T und eines hochwertigen Ortungsradars an.

Die Situation verschärft sich an der Frontlinie. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Ukrainischer Soldat in einer durch Russlands Armee zerstörten Scheune

Zudem sei man über die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern mit den USA im Gespräch. Später wurde bekannt, dass vier Systeme des Typs Mars II aus Bundeswehrbeständen geliefert werden sollen.

Und doch steht Deutschland gut sechs Wochen nach dem ersten Ramstein-Treffen weiter in der Kritik, die Waffenlieferungen zu verschleppen. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk beklagte jüngst, dass noch keine einzige schwere Waffe aus Deutschland in seinem Land eingetroffen sei.

Es gebe auch keine Klarheit, wann beispielsweise die zugesagten Mehrfachraketenwerfer Mars II übergeben würden, sagte Melnyk jüngst dem „Tagesspiegel“: „Wir erwarten, dass die Ampel dieses Versprechen zügig erfüllt, weil unsere Truppen dieses Waffensystem am dringlichsten brauchen, um die ukrainische Zivilbevölkerung vor barbarischen Angriffen Russlands zu schützen.“

Die Bundesregierung hält sich bisher mit konkreten Terminzusagen zurück. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 laufe noch, sagte ein Regierungssprecher Ende vergangener Woche: „Insofern ist es sinnvoll, dass auch die Waffen, an denen sie ausgebildet werden, in Deutschland sind.“

Über das Flugabwehrsystem Iris-T verfüge die Bundeswehr gar nicht selbst, es gehe hier also um einen Vertrag zwischen der Ukraine und der Rüstungsindustrie. Hintergrund ist, dass es hier wohl um ein System geht, das ursprünglich an Ägypten geliefert werden sollte. Bei den Mehrfachraketenwerfern des Typs Mars wiederum seien noch technische Fragen zu klären, etwa, wie kompatibel die deutschen und die amerikanischen Waffen sind und ob die Munition zueinander passt.

Die Opposition verliert angesichts der ausweichenden Antworten der Bundesregierung die Geduld: Obwohl es einen gemeinsamen Beschluss von SPD, Grünen, FDP und Union zu schweren Waffen gebe, seien die Lieferungen „über das Ankündigungsstadium und vorbereitende Maßnahmen nicht hinausgekommen“, zürnt Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU).

Union übt Druck auf die Ampel-Regierung aus

Die Bundesregierung riskiere, den Ruf Deutschlands „irreparabel zu beschädigen“. Deshalb will die Union jetzt einen Antrag in den Bundestag einbringen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, „endlich die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine in Quantität und Qualität unverzüglich und spürbar zu intensivieren“.

Strack-Zimmermann betonte, neben der Koordinierung der Hilfen müsse es bei den Gesprächen im Ramstein-Format auch um die deutsche Verantwortung gehen, „Worten entsprechende Taten folgen zu lassen“.

Die ukrainischen Truppen geraten zunehmend in die Defensive. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Ukrainischer Soldat in einem Unterstand

Tatsächlich wächst auch im Nato-Kreis die Ungeduld. Es gibt wenig Verständnis dafür, dass sich die Bundesregierung ziert, die bei Rüstungsunternehmen eingelagerten Marder-Schützenpanzer zu liefern. Der Berliner Darstellung, es gebe eine Vereinbarung mit den USA und anderen Nato-Partnern, dass man keine westlichen Panzerfahrzeuge liefern wolle, wird von hochrangigen Diplomaten energisch widersprochen.

„Eine solche Übereinkunft gab und gibt es nicht, auch nicht informell“, heißt es. Jedem Land sei es selbst überlassen, welche Waffensysteme es liefern wolle. Entscheidendes Kriterium müsse der Bedarf der Ukraine sein.

Die Regierung in Kiew hat wiederholt um die Lieferung der Marder gebeten. Doch Lambrecht und Scholz ziehen komplizierte Ringtausch-Geschäfte vor, bei denen Deutschland überzähliges Kriegsgerät an Länder liefert, die über Material aus sowjetischer Produktion verfügen. Der Vorteil daran ist, dass die ukrainischen Soldaten Erfahrung mit diesen Waffensystemen haben. Der Nachteil ist der Zeitaufwand. Und die Zeit läuft der Ukraine davon.

