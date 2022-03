Ukraine-Krieg Die Machtlosigkeit des UN-Generalsekretärs: António Guterres fehlen wirksame Strategien

Der Portugiese hat bislang keine wirksame diplomatische Strategie gegen die Aggression Russlands entwickelt. Das wirft ein Schlaglicht auf die Vereinten Nationen.

Fachleute fordern eine diplomatische Initiative des UN-Generalsekretärs im Ukrainekrieg. (Foto: AP) António Guterres

Genf Einen Trip in den Kongo? Ja. Als die Kriegsgefahr in Europa stieg, plante UN-Generalsekretär António Guterres, in die Demokratische Republik Kongo aufzubrechen.

Letztlich musste Guterres seine Reise in das afrikanische Land aber abblasen. Ein UN-Sprecher kündigte damals die Rückkehr des Generalsekretärs in das New Yorker Hauptquartier für den 22. Februar an. Das geschehe „im Lichte“ der sich verschlechternden Ukraine-Lage. Am 24. Februar dann startete Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg auf das Nachbarland.

Die unglücklichen Reiseplanungen spiegeln die diplomatische Wirkungslosigkeit des UN-Generalsekretärs in Ukrainekrieg wider. Immerhin dient er derjenigen Organisation, die „den Weltfrieden und die internationale Sicherheit“ wahren soll. Und nicht wenige Experten warnen, dass Putins Aggression in einen Weltenbrand münden könnte.

Zwar sprach Guterres mehrmals Klartext, verurteilte Putins Einmarsch als „Verletzung der UN-Charta“. Der Portugiese prangerte das „entsetzliche menschliche Leid“ an und hielt fest: „Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen.“

