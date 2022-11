Nach Ansicht westlicher Militärs müssen die Russen derzeit einen herben Rückschlag verkraften. Doch der Verlust von Cherson bedeutet noch keine Wende im Krieg.

Zurückgelassenes russisches Militärfahrzeug. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Das Dorf Ivanivka nahe Cherson

Riga, Berlin Am Ende ging alles schnell: Russland hat nach eigenen Angaben den Abzug seiner Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson und Teilen der Region abgeschlossen. Es seien alle Einheiten samt Technik und Ausstattung ohne Verluste auf die linke Uferseite des Flusses Dnepr gebracht worden. Offenbar befinden sich bereits ukrainische Streitkräfte in der Stadt, wie der ukrainische Abgeordnete Oleksiy Honcharenko auf Twitter mitteilte.

Doch was bedeutet das für den weiteren Verlauf des Krieges? Militärexperten glauben nicht, dass die russische Niederlage in Cherson eine Wende des Konflikts markiert. Im Gegenteil: Aus Sicht westlicher Militärs wird sich die Front in der Region Cherson in nächster Zeit nicht weiter bewegen. „Der Krieg steckt nun fest, keiner wird nun wesentlich weiter kommen“, sagte Hans-Lothar Domröse, General a. D. und früher Befehlshaber eines Nato-Kommandos, dem Handelsblatt.

