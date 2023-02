Ukraine-Krieg „Die Welt steht zur Ukraine“ – US-Präsident Biden besucht überraschend Kiew

Berlin, Washington Einen Tag vor seinem offiziell angekündigten Besuch in Polen ist US-Präsident Joe Biden überraschend in die Ukraine gereist. In der Hauptstadt Kiew traf er am Montag seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenski.

Beide gedachten gemeinsam der ukrainischen Gefallenen im Krieg mit Russland, der mit dem russischen Angriff vor knapp einem Jahr am 24. Februar 2022 begann.

Biden kündigte neue Sanktionen gegen Russland an – und außerdem eine halbe Milliarde US-Dollar zusätzliche Hilfen für die Ukraine. Laut des US-Präsidenten werde das Paket mehr militärische Ausrüstung enthalten, darunter Artilleriemunition und Haubitzen.

Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte, die US-Regierung habe den Kreml im Vorfeld über die Reise informiert. Aus Sicherheitsgründen hielten die USA Bidens Reise lange Zeit geheim. Der US-Präsident habe Kiew gegen 13.00 Uhr Ortszeit wieder verlassen. Zu möglichen Lieferungen von Langstreckenraketen oder Kampfjets gab Sullivan zunächst keine Auskunft.

Gegen 8:30 Uhr Ortszeit traf Biden am Mariinsky-Palast ein, wo er von Selenski und seiner Frau Olena Selenska begrüßt wurde. „Danke, dass Sie gekommen sind“, sagte Selenski, als er Biden zur Begrüßung die Hand schüttelte. Kurz vor Weihnachten war Selenski nach Washington geflogen, in seiner ersten Auslandsreise seit Kriegsbeginn.

„Wir gehen nicht“ – Biden sichert weitere Unterstützung zu

Biden sagte, er wolle Selenski versichern, dass die USA „hier sind, um zu bleiben“. Er betonte: „Wir gehen nicht. Es darf keinerlei Zweifel an der Unterstützung der USA für die Ukraine im Krieg geben.“

Es geht nicht nur um die Freiheit in der Ukraine. Es geht um die Freiheit der Demokratie im Allgemeinen. US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Kiew

Der US-Präsident unterstrich, dass es in Washington eine breite, überparteiliche Unterstützung für den ukrainischen Widerstand gebe. „Es geht nicht nur um die Freiheit in der Ukraine. Es geht um die Freiheit der Demokratie im Allgemeinen“, so Biden.

Er spielte damit auf einen Teil der US-Republikaner im Kongress an, der die Ukraine-Hilfen blockieren will. Die USA haben der Ukraine seit Kriegsbeginn militärische Hilfe im Umfang von fast 30 Milliarden US-Dollar bereitgestellt oder zugesagt.

US-Unterstützung 30 Milliarden Dollar an militärischer Hilfe haben die USA der Ukraine seit Kriegsbeginn in etwa bereitgestellt oder zugesagt.

Auch die öffentliche Unterstützung war in den USA zuletzt gesunken, doch Biden versicherte: „Viele haben das ukrainische Volk, insbesondere Frauen und Kinder, in ihre Gebete eingeschlossen. Sie können sich nicht vorstellen, dass alles, von Waisenhäusern bis hin zu Schulen, beschossen wird. Es ist barbarisch.“

Langstreckenraketen in der Diskussion?

Der US-Präsident unterstrich seine Bewunderung für die Menschen in der Ukraine. "Sie sind mehr als heroisch“, lobte er. Selenski zeigte sich dankbar. „Dieses Gespräch bringt uns dem Sieg näher.“

Dem ukrainischen Präsident zufolge haben Teams der beiden Regierungen auch die Lieferung von Langstreckenraketen diskutiert. Später ergänzte Selenski, er und Biden hätten über „Langstreckenwaffen und die Waffen, die möglicherweise in Zukunft an die Ukraine geliefert werden“ gesprochen. Bislang haben die USA die Lieferung von amerikanischen Langstreckenraketen, die tief in russisches Gebiet eindringen können, abgelehnt. Washington will vermeiden, direkt in einen militärischen Konflikt hineingezogen zu werden.

Selenski sagte weiter, der Besuch sei ein „klares Signal, dass Russlands Versuche einer neuen Offensive keine Chance haben werden“. Er hatte erst am Freitag an die Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz appelliert, dem ukrainischen „David“ die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit der russische „Goliath“ den Krieg nicht gewinne.

Joe Biden reist überraschend nach Kiew

In München hatte der britische Premier Rishi Sunak angekündigt, Großbritannien werde als erstes Land der Ukraine Waffen mit größerer Reichweite zur Verfügung stellen. Polens Premier Mateusz Morawiecki erklärte sich bereit, Kampfflugzeuge des Typs Mig-29 bereitzustellen, wenn auch andere Länder Jets lieferten und die USA mitmachten.

Die Europäer sind sehr bemüht, die Vereinigten Staaten mit im Boot zu halten, weil die amerikanischen Atomwaffen eine glaubwürdige Abschreckung gegenüber Russland gewährleisten.

Kurz vor Bidens Abreise hatten US-Abgeordnete der Republikaner und der Demokraten den Präsidenten aufgerufen, den Einsatz von F-16-Kampfjets zu genehmigen. „Die F-16 sind ein absolutes Muss“, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

In Kiew unterstrich Biden nun, dass der Druck auf Russland aufrecht erhalten werden müsse. Die Sanktionen des Westens würden „Russlands wirtschaftliche Lebensadern quetschen." Russlands Ziel sei es „die Ukraine von der Landkarte zu tilgen“, sagte Biden weiter, aber „Putins Eroberungskrieg scheitert“. Er wies darauf hin, dass das russische Militär die Hälfte des einst besetzten Territoriums verloren habe und dass die Menschen aus Russland flöhen, „weil sie in ihrem Land keine Zukunft sehen“.

Biden in Kiew: „Putin hat sich geirrt“

Russlands Wirtschaft sei „isoliert und leide“, sagte Biden. „Putin hielt die Ukraine für schwach und den Westen für gespalten“, fügte er hinzu. „Er dachte, er könnte uns überleben. Ich glaube nicht, dass er das jetzt denkt. Er hat sich einfach geirrt“, sagte Biden über Putin. „Ein Jahr später ist der Beweis genau hier in diesem Raum. Wir stehen hier zusammen.“

Der US-Präsident dürfte auch über die Pläne des Landes zu weiteren Waffenlieferungen sprechen. (Foto: AP) Biden und Selenski im Amtssitz des ukrainischen Präsidenten

Beide Staatenlenker besuchten auch die Sankt-Michaels-Kathedrale, die mit ihrer Goldkuppel im Zentrum von Kiew zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden ist.

Überall in der Stadt waren Luftschutzsirenen zu hören, als Biden und Selenski die Kirche wieder verließen. Unmittelbar davor säumten uniformierte ukrainische Militäroffiziere die Straße. Biden und Selenski legten gemeinsam einen Kranz an der Gedenkmauer für die gefallenen Helden des Krieges nieder.

Bei seinem Besuch in Kiew erinnerte Biden daran, er habe „die Welt gewarnt, dass Putin angreifen würde.“ Und auch Selenski würdigte die Führungsrolle der USA. Am Tag des Kriegsausbruchs sei der erste Anruf aus Washington gekommen. „Das wird ewig in Erinnerung bleiben“, sagte Selenski.

Biden erzählte, dass damals „russische Flugzeuge in der Luft waren und Panzer über Ihre Grenze flogen. Sie haben mir gesagt, dass Sie im Hintergrund Explosionen hören könnten. Das werde ich nie vergessen. Die Welt war im Begriff, sich zu verändern. Sie sagten, Sie wüssten nicht, wann wir wieder sprechen können“, sagte er an Selenski gerichtet.

„Die Amerikaner stehen zu Ihnen und die Welt zu Ihnen“

Doch auch wenn der Krieg nicht beendet sei, gebe es Grund zur Hoffnung, so der US-Präsident. „In dieser dunklen Nacht vor einem Jahr bereitete sich die Welt buchstäblich auf den Fall von Kiew vor. Vielleicht sogar das Ende der Ukraine. Ein Jahr später steht Kiew. Und die Ukraine steht. Die Demokratie steht. Die Amerikaner stehen zu Ihnen und die Welt zu Ihnen.“

Aus Sicherheitsgründen teilte das Weiße Haus die Informationen über den Besuch nur verzögert mit. Die einzigen amerikanischen Medien, die den US-Präsidenten begleiteten, waren die Nachrichtenagentur Associated Press und das „Wall Street Journal“.

Das Weiße Haus sprach von einer „extrem schweren Vorbereitung“ der Reise. Im Gegensatz zu Kriegen in Afghanistan und im Irak, an denen die USA direkt beteiligt waren, hätten die USA keine militärische Präsenz in der Ukraine. „Das war ein Risiko, das Präsident Biden eingehen wollte“.

Wenn Biden nach Polen weiterreist, will der US-Präsident „die transatlantische Einheit und seine eiserne Unterstützung für unsere Verbündeten“ unterstreichen. Bereits im März vergangenen Jahres, kurz nach Beginn des Kriegs, hatte Biden Polen besucht.

Am Dienstag und Mittwoch plant Biden Gespräche in der polnischen Hauptstadt Warschau. Vorgesehen sind nach Angaben des Weißen Hauses ein Treffen mit Polens Präsident Andrzej Duda sowie eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss.

Am Mittwoch trifft Biden sich mit den Staats- und Regierungschefs der sogenannten „Bukarest neun“, der Nato-Länder in Osteuropa. Die Gruppe hatte sich 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet.

