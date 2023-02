Die hohe Kriegsmoral der Ukrainer zeigt sich auch online – durch Social-Media-Beiträge, Hashtags und geflügelte Worte. Ein Wörterbuch des Widerstands gegen die russische Invasion.

Der Krieg hat nicht nur die Ukrainer verändert, sondern auch ihre Sprache. Neue Wörter sind in den Wortschatz aufgenommen worden, und in den sozialen Netzwerken sind aus dem Krieg geborene Memes erschienen. In ihnen lässt sich Schmerz, aber auch Stärke erkennen.

Februar: „Russisches Kriegsschiff, f**k dich!“

Am ersten Tag des Krieges wurde auch gleich das erste Meme geboren – ein freches und obszönes. „Russisches Kriegsschiff, f**k dich!“ Das war die Antwort eines ukrainischen Grenzsoldaten an die Besatzung des russischen Kreuzers „Moskwa“ über Lautsprecherfunk. Das Schiff hatte sich der Schlangeninsel genähert und ebenfalls per Funk gemeldet: „Ich bin ein russisches Kriegsschiff. Ich schlage vor, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben.“

Obwohl die Russen die Insel im Schwarzen Meer bereits am selben Tag eingenommen hatten, wurde der Slogan zu einem Symbol des Widerstands.

