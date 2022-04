Ukraine-Krieg Drama von Mariupol: Russische Truppen riegeln Stahlwerk ab

Düsseldorf Die Zuschauer des russischen Staatsfernsehens wissen: Wenn ein Treffen zwischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Kremlchef Wladimir Putin in den Hauptnachrichten übertragen wird, dann dürfen sie wichtige Neuigkeiten erwarten. Das russische Militär habe die umkämpfte südostukrainische Hafenstadt Mariupol unter seine Kontrolle gebracht, war am Donnerstag dann auch die Botschaft des Außenministers.

Die Propaganda des Moskauer Staatsfernsehens zeigte wenig später, wie russische Panzer und Fahrzeuge aus der Stadt rollten – zu neuen Zielen. Einnehmen wollen die prorussischen Separatisten im Donbass mithilfe Moskaus noch die kompletten Gebiete Luhansk und Donezk.

In Mariupol seien „alle wichtigen Objekte der städtischen Infrastruktur, darunter auch der Seehafen und das Fahrwasser“, vermint worden, betonte Schoigu. Vielen ausländische Schiffe könnten den Hafen nicht mehr verlassen. Im nächsten Atemzug schränkte Schoigu seine Jubelnachricht allerdings ein: „Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten“, sagte der Außenminister, „haben sich auf dem Industriegelände der Fabrik Asowstal verschanzt.“

Nach dem Willen von Präsident Putin soll das Stahlwerk vorerst nicht eingenommen werden. „Ich halte die Erstürmung des Gebiets für nicht notwendig“, sagte Putin vor laufenden Kameras. Es sei nicht nötig, in die Katakomben unter dem Werk einzudringen. Und an Schoigu gerichtet: „Ich befehle Ihnen, die Operation abzubrechen.“ Stattdessen würden russische Truppen das Gelände hermetisch abriegeln.

„Nicht einmal eine Fliege“ dürfe unentdeckt auf das Areal gelangen. Den auf dem Werksgelände befindlichen ukrainischen Soldaten sagte Putin zu, dass sie mit dem Leben davonkämen, sollten sie sich ergeben. Allerdings laufe die Zeit ab, was der Verteidigungsminister umgehend präzisierte: In drei bis vier Tagen, so Schoigu, solle auch der Industriekomplex eingenommen werden.

Die Ukraine reagierte prompt auf den Fernsehauftritt der beiden Russen und widersprach Schoigu. Russland begreife, dass es das Stahlwerk in Mariupol nicht mit Gewalt einnehmen könne, sagt Olexij Arestowytsch, enger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski. „Sie können Asowstal nicht einnehmen, sie haben das begriffen, weil sie dort enorme Verluste haben.“ Die russischen Truppen hätten in den vergangenen 24 Stunden keine nennenswerten Geländegewinne an den Hauptfronten gemacht.

Russland hat nach eigenen Angaben die Hafenstadt eingenommen. Mariupol ist in weiten Teilen zerstört, doch die Evakuierung verläuft schleppend. (Foto: Reuters) Menschen verlassen Mariupol

Erneut forderte die ukrainische Regierung einen humanitären Korridor für die Menschen, die sich noch in dem Stahlwerk verschanzen. „Dort befinden sich etwa 1000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten, die aus Asowstal herausgeholt werden müssen!“, schrieb Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk im Nachrichtenkanal Telegram.

Lediglich vier Busse mit Zivilisten hätten die kriegszerstörte Hafenstadt Mariupol in den vergangenen 24 Stunden verlassen. Wereschtschuk rief die internationale Staatengemeinschaft dazu auf, alle Anstrengungen jetzt auf das Stahlwerk zu konzentrieren: „Das ist jetzt der Schlüsselpunkt und der Schlüsselmoment für die humanitären Bemühungen.“

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, am Donnerstag auf Staatsbesuch in Estland, warnte vor einer humanitären Katastrophe. Die Lage dort sei „kaum zu ertragen“, dringend müssten die noch verbliebenen Menschen in Mariupol evakuiert werden. „Es unterstreicht, mit welcher Brutalität die russische Regierung Krieg führt“, betonte Baerbock. In Mariupol erlebe die Welt „ein Ausbluten, ein Aushungern einer Stadt“. Die Bundesregierung arbeite mit Hochdruck daran, dass es zur Bildung von humanitären Korridoren komme.

Die Großstadt Mariupol mit einst über 400.000 Einwohnern ist seit Beginn des Krieges heftig umkämpft und seit Wochen von russischen Truppen eingeschlossen. Versuche, die Zivilisten zu evakuieren, scheiterten großteils. Laut russischem Außenminister Schoigu habe man aber mehr als 140.000 von ihnen ermöglicht, die Stadt zu verlassen. Von den ukrainischen Streitkräften rund um das Stahlwerk hätten sich fast 1500 Kämpfer bereits ergeben.

Mariupol am Asowschen Meer gilt als strategisch wichtig. Die Stadt liegt zwischen den prorussischen, selbst ernannten Volksrepubliken von Luhansk und Donezk und der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim.

