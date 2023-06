Militärexperten und ukrainische Soldaten berichten von einem Strategiewechsel Russlands. Einsatzprotokolle aus Bachmut zeigen nun, wie dieser konkret aussieht.

Die russische Armee hat ihre Taktik geändert – die Ukraine reagiert entsprechend. (Foto: Reuters) Ukrainische Soldaten an der Front

Russische Streitkräfte haben im Rahmen der ukrainischen Gegenoffensive offenbar ihre Taktik geändert und aus militärischen Fehlern in der Vergangenheit gelernt.

Das geht aus einem Bericht der „New York Times“ hervor, die sich dabei auf Experten und ein Einsatzprotokoll eines Gefechts nahe der Stadt Bachmut aus dem vergangenen März stützt.

Demnach habe sich die russische Militärführung in den letzten Monaten an ukrainische Kriegsstrategien anpasst. Durch eine Reihe von taktischen Änderungen habe Russland vor allem in der Region Bachmut Boden gewinnen können, berichtet die „New York Times“ weiter.

Wie hat Russland seine Strategie geändert?

Der Kreml habe im Rahmen seines Strategiewechsels vor allem Änderungen bei der Truppenkoordination und Luftwaffenunterstützung vorgenommen, berichtet die US-amerikanische Tageszeitung unter Berufung auf Interviews mit insgesamt 17 Militärexperten, Kriegsgefangenen und Soldaten.

Sie haben ihre Taktik in den letzten sechs Monaten geändert. Ruslan Zubariew, Soldat der ukrainischen Armee

