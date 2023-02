Ukraine-Krieg Eklat beim G20-Treffen: China blockiert Abschlusserklärung

Der Ukraine-Krieg spaltet die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. China stellte sich in der Diskussion über ein gemeinsames Kommuniqué auf Russlands Seite.

Trotz langer Verhandlungen weigerte sich China eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in die Abschlusserklärung aufzunehmen. (Foto: AP) Der chinesische Präsident Xi Jinping

Bangalore Die Vertreter der größten Industrie- und Schwellenländern (G20) haben sich nicht auf eine Verurteilung des Krieges in der Ukraine einigen können. Trotz langer Verhandlungen in der Nacht endete das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den G20-Staaten am Samstag in Bangalore ohne ein gemeinsames Kommuniqué. China und Russland blockierten die Abschlusserklärung.

Stattdessen musste Indien als G20-Vorsitz ein Statement veröffentlichen. Darin wurde der Konflikt offen benannt. Während man sich bei vielen Fragen zur globalen Finanz- und Wirtschaftspolitik in der G20-Runde einig war, hält eine Fußnote fest, dass China und Russland die beiden Absätze zum Ukraine-Krieg nicht mittragen.