Ukraine-Krieg Emotionales Treffen in Washington: Biden sagt Selenski weitere Unterstützung für Ukraine zu

Washington Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammengetroffen. „Ich freue mich, dass Sie die Reise machen konnten“, sagte Biden am Mittwoch zur Begrüßung im Weißen Haus.

Selenski hatte im Vorfeld erklärt, das Treffen diene unter anderem der Stärkung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und den USA im von Russland geführten Angriffskrieg gegen die ehemalige sowjetische Teilrepublik. Bei den Gesprächen werde es zudem um die Energiekrise in seinem Land gehen.

Und Biden sagte der Ukraine weitere Unterstützung bei der Abwehr zu: „Wir werden weiterhin die Fähigkeit der Ukraine stärken, sich selbst zu verteidigen, insbesondere die Luftverteidigung, und deshalb werden wir der Ukraine Patriot-Raketenbatterien bereitstellen.“ Das moderne Flugabwehrsystem verfügt laut Militärexperten über das Potenzial, die russische Militärstrategie mit Luftschlägen gegen Städte und Infrastruktur zu durchkreuzen.

Biden warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, „seine Angriffe auf Zivilisten zu eskalieren“, Russland wolle „den Winter als Waffe einsetzen“. Zu Selenski gewandt sagte der US-Präsident, das ukrainische Volk „inspiriere die Welt mit seinem Mut“. „Sie sind der Mann des Jahres“, erklärte Biden in Anspielung auf die Entscheidung des „Time Magazine“, Selenski auf dem Cover abzubilden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Gemeinsam gingen beide durch den Rosengarten des Weißen Hauses, in Washington ist es ein sonniger, windstiller Tag, der die kalten Temperaturen erträglich macht. Als die beiden das Oval Office betraten, sagte Selenski auf Englisch, es sei „eine große Ehre“, im Weißen Haus zu sein.

>> Lesen Sie hier: Der ungleiche Zweikampf der Kriegsgegner Selenski und Putin

Durch die US-Unterstützung sei es der Ukraine möglich, sich gegen die russischen Truppen zu verteidigen. Selenski drückte für Bidens Führung und die Hilfe der USA „alle meine Wertschätzung, von meinem Herzen und aus den Herzen aller Ukrainer“ aus.

Selenski dankte auch dem Kongress, der wahrscheinlich am frühen Donnerstagmorgen eine weitere Tranche Ukrainehilfen beschließen wird als Teil eines 1,7 Billionen Dollar schweren Haushaltbudgets. Seit Beginn der Amtszeit von Präsident Biden im Januar 2021 stellten die USA Militärhilfe für die Ukraine in Höhe von 21,9 Milliarden US-Dollar (20,6 Milliarden Euro) bereit. „Unsere einfachen Leute danken Ihren einfachen Leuten, allen Amerikanern“, so Selenski weiter, „wir wissen es wirklich zu schätzen.“

Erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn

Im Oval Office überreichte er Biden eine Kreuz-Medaille, eine militärische Auszeichnung der Ukraine. Vor seinem Abflug in die Vereinigten Staaten habe er die Truppen in der ukrainischen Stadt Bahmut besucht, so Selenski. Ein Kommandeur habe ihn gebeten, die Auszeichnung an Biden weiterzureichen. „Er sagte: ‚Gib dies dem sehr tapferen Präsidenten.‘“

Biden habe geholfen, viele Leben zu retten. Der Name des Kommandeurs sei Pavlo. Der US-Präsident nahm die Medaille sichtlich bewegt an. Er habe so eine Gabe nicht verdient, sagte Biden, sie sei „aber sehr geschätzt“. Er wolle dem Kommandeur eine militärische Münze als Dank mitgeben.

Szenen wie diese zeigen die symbolische Kraft der Reise Selenskis, auch wenn sie kein offizieller Staatsbesuch ist. Beide Staatenlenker wirkten sehr vertraut. Biden legte seine Hand auf Selenskis Schulter, als er ihn am Südportal des Weißen Hauses auf roten Teppichen empfing, begleitet von einer amerikanischen Garde.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski wird vom US-Protokollchef, Rufus Gifford, am Flughafen in Empfang genommen. (Foto: via REUTERS) Selenski trifft in Washington ein

Sein Gast trug Kriegskleidung, einen tarngrünen Pullover, ein Cargohose und schwere Stiefel – ein Kontrast zu Bidens dunkelblauem Anzug. Für Selenski, dem ein großes Gespür für szenische Wirkung nachgesagt wird, ist das Militäroutfit seit Kriegsbeginn quasi Dienstkleidung.

Es ist Selenskis erste Reise außerhalb der Ukraine seit der russischen Invasion. Biden hatte Selenski zuletzt im September 2021 im Weißen Haus empfangen. Wenige Tage vor dem Ausbruch des Kriegs hatte sich der ukrainische Präsident am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Kritische Phase im Ukraine-Krieg – Putin schickt Soldaten, Biden „Patriots“