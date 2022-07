Ukraine-Krieg Ersatz für russische Energie: Das erdgasreiche Kanada springt Europa bei

Ottawa Für Robert Habeck ist klar: Deutschland muss unabhängig von russischem Gas werden. Bei seiner weltweiten Suche nach neuen Energiequellen steht mittlerweile auch das „befreundete Kanada“ auf der Prioritätenliste des Bundeswirtschaftsministers, wie er kürzlich nach einem Treffen mit dem kanadischen Wirtschafts- und Innovationsminister François-Philippe Champagne konstatierte. Ein zentraler Punkt sei die Versorgung Deutschlands mit verflüssigtem Erdgas (LNG).

Die Botschaft ist angekommen, wie der kanadische Erdgasverband bestätigt. Man stehe mit den europäischen Botschaften in regem Austausch. Es gehe darum, Europa aus dem Energiedilemma zu helfen, heißt es. Konkreter wurde jetzt das kanadische Energieunternehmen Pieridae Energy Ltd. mit Hauptsitz in Calgary. Der Konzern erwägt, Pläne für den Bau eines LNG-Terminals an der Atlantikküste für Exporte nach Deutschland wieder aufleben zu lassen.

Im vergangenen Sommer noch hatte Pieridae das Vorhaben, an der Küste der Atlantikprovinz Nova Scotia ein Terminal zu bauen, aus Kosten- und Termingründen aufgegeben. Chief Executive Officer Alfred Sorensen hatte damals erklärt, „eine neue Richtung“ einschlagen zu wollen. „Die Welt hat sich sehr verändert“, sagt Sorensen nun und holt die alten Pläne wieder aus der Schublade.

Ein anderer Terminal des spanischen Konzerns Repsol in St. John in New Brunswick funktioniert zwar bereits. Er kann bisher aber nur für Importe genutzt werden. Nach Aussage von CGA-Präsident Timothy Egan wird derzeit überlegt, ob der Terminal so umgerüstet werden kann, dass er auch für Exporte genutzt werden kann.

Aber auch dies wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Eine kurzfristige Lösung für Deutschlands Energiesorgen ist damit nicht in Sicht – aber Kanada bietet zumindest eine langfristige Perspektive.

Nur an der Westküste steht ein LNG-Terminal

Mit seinen gewaltigen Ressourcen, die Kanadas Regierung und die Canadian Gas Association (CGA) mit 39 Billionen Kubikmeter angeben, und seiner jährlichen Förderung von 170 Milliarden Kubikmeter ist Kanada zwar der fünft- oder sechstgrößte Erdgasförderer. Aber nur an der Westküste steht ein Terminal für Exporte nach Asien kurz vor der Fertigstellung. Dagegen hat Kanada derzeit keine Terminals an seiner Ostküste, um von dort Flüssigerdgas (LNG) über den Atlantik nach Europa zu exportieren.

„Kanada hat Erdgas, kann aber sein LNG nicht nach Europa bringen“, hatte die kanadische Tageszeitung „Globe and Mail“ im Januar 2022 konstatiert, einen Monat vor Beginn des Ukrainekriegs. Und Tim McMillan, damals Präsident des Verbands der kanadischen Petroleumproduzenten CAPP, urteilte Ende Februar, Kanada habe die Gelegenheit verpasst, Erdgas in Form von Flüssigerdgas auf die Weltmärkte zu bringen. Denn fast alle vorgeschlagenen LNG-Projekte seien aufgegeben worden. Dagegen habe die USA zwischen 2014 und 2020 sieben LNG-Anlagen fertiggestellt. Weitere seien in Bau.

Jetzt ist die Regierung Kanadas nach Aussagen von Rohstoffminister Jonathan Wilkinson mit Pieridae und Repsol im Gespräch, um auszuloten, wie die beiden LNG-Projekte beschleunigt werden können, um damit die Lieferungen nach Europa zu erhöhen. Sorensen kündigte kanadischen Medien zufolge eine neue Machbarkeitsstudie zum LNG-Export nach Deutschland an.

Kanada wird seitens der Europäer als Partner bei der Energiesicherung gesehen. „Kanada kann helfen, die Ressourcen bereitzustellen, die Europa benötigt“, sagt Kanadas Botschafter in Berlin, Stéphane Dion, dem Handelsblatt. „Wir können Terminals nicht über Nacht bauen. Aber wir helfen bereits“, so Dion.

Dies geschieht zumindest indirekt. Derzeit exportiert Kanada jährlich rund 80 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die USA, etwa 40 Prozent seiner Produktion. Damit ist kanadisches Erdgas entweder Teil des Gases, das jetzt aus den USA nach Europa kommt, oder die USA sind aufgrund der kanadischen Lieferungen in der Lage, ihr eigenes Erdgas nach Europa zu schicken. „Der aktuell schnellste Weg, Europa zu helfen, liegt darin, mehr kanadisches Erdgas in die USA zu liefern“, sagt CGA-Präsident Egan.

Zusammenarbeit wird ausgebaut

Die CGA ist in Gesprächen mit der deutschen Botschaft sowie mit den anderen europäischen Botschaften in der kanadischen Hauptstadt. Mitte Juni sprachen auf Einladung der EU-Botschafterin in Ottawa die Repräsentanten fast aller EU-Länder mit der CGA über die künftige Erdgaspolitik. „Die Botschaft der Europäer lautet: Wir wollen die Beziehungen ausbauen“, sagt Egan. Dies gelte auch für die Zusammenarbeit in der Wasserstofftechnologie.

Mit mehreren Vereinbarungen auf Regierungsebene war in den vergangenen Monaten die Zusammenarbeit zwischen Kanada und Deutschland ausgeweitet worden. Im März 2021 unterzeichneten Kanada und Deutschland ein „Memorandum über eine Energiepartnerschaft“. Im September 2021 wurde ein Lenkungsausschuss („Steering Group“) für die bilaterale Kooperation eingerichtet, der sich erstmals Mitte Mai 2022 traf.

Im Mittelpunkt der Beratungen stand eine abgestimmte Reaktion auf Russlands Überfall auf die Ukraine und die Zusammenarbeit bei der Energiesicherheit und der Versorgung der Industrie mit kritischen Mineralien und Metallen. Hinzu kommen auf europäischer Ebene die im Juni 2021 gegründete „Partnerschaft für Rohmaterialien“, die die Lieferkette bei Mineralien und Metallen sichern soll.

Außerdem gibt es eine EU-Kanada-Arbeitsgruppe, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Premierminister Trudeau im März 2022 gründeten. Sie befasst sich mit dem Thema Energiesicherheit. Die Energiesicherung war vermutlich auch Thema der Gespräche, die Trudeau auf dem G7-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz führte.

Sollte Pieridae einen LNG-Terminal bauen, so könnten bis zu zehn Millionen Tonnen Erdgas pro Jahr nach Deutschland gebracht werden, bei der kleineren Lösung, einem schwimmenden Terminal, wären es 2,5 Millionen Tonnen, heißt es in kanadischen Medien. Und eine volle Aufnahme der Exporte wäre dann 2028 möglich.

