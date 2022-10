Ukraine-Krieg Ersatz für russische Energie – Deutschland erhält ab sofort Gas aus Frankreich

Seit diesem Donnerstag fließt Gas aus Frankreich direkt nach Deutschland. Im Gegenzug erklärt sich Berlin bereit, dem Nachbarland bei der Stromversorgung zu helfen.

Paris Frankreich hat die in der Energiekrise versprochenen direkten Gaslieferungen an Deutschland aufgenommen. Das teilte der französische Netzbetreiber GRTgaz am Donnerstag mit. Zunächst strömen demnach 31 Gigawattstunden Gas pro Tag über den Verbindungspunkt Obergailbach-Medelsheim an der Grenze zum Saarland, die Kapazität könne auf bis zu 100 Gigawattstunden am Tag erhöht werden.

In der Vergangenheit floss über die Megal-Nord-Pipeline russisches Gas über Deutschland nach Frankreich, dann stellte Moskau seine Lieferungen vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs ein. Deutschland hat sich im Gegenzug für die Unterstützung beim Gas bereit erklärt, den Franzosen bei der Stromversorgung zu helfen und insbesondere Spitzenlasten im Winter abzufedern.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, dankte Frankreich für die Gaslieferungen. „Wir haben damit jetzt einen neuen Gasimportweg nach Deutschland“, sagte er. „Das ist eine gute Nachricht für die deutsche Gasversorgung und ein Zeugnis europäischer Solidarität.“

Technische Probleme wegen Geruchsstoffen im Gas