Ukraine-Krieg Erste Signale einer Annäherung oder Bluff? Russland will Truppen bei Kiew angeblich reduzieren

Verhandlungen in Istanbul

Vor dem Start der neuen Verhandlungsrunde hatte der türkische Präsident Erdogan an beide Seiten appelliert.

Istanbul Gut einen Monat nach Beginn des Ukrainekriegs haben Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau leichte Entspannungssignale gebracht. Zwar gelang es beiden Seiten wie erwartet am Dienstag nicht, sich auf einen Waffenstillstand zu einigen, dennoch sprach der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu von den bisher „bedeutendsten Fortschritten“ der Gespräche.

Russland kündigte an, seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine im Gebiet der Hauptstadt Kiew und der nordukrainischen Stadt Tschernihiw deutlich zu reduzieren. Der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Fomin sagte, damit solle das gegenseitige Vertrauen gestärkt werden. Der ukrainische Generalstab teilte kurze Zeit später mit, er könne um Kiew und Tschernihiw den Abzug einzelner Einheiten der russischen Streitkräfte beobachten.

Allerdings hatte es bereits vor Tagen geheißen, die russischen Streitkräfte wollten sich auf die Ostukraine konzentrieren. Der Schritt könnte somit mehr der russischen Militärstrategie entsprechen als ein wirkliches Entgegenkommen sein.

Dennoch sprachen Beteiligte am eigentlich für zwei Tage angesetzten Treffen in Istanbul von einer deutlich verbesserten Verhandlungsatmosphäre.

Die Gespräche endeten am Dienstag vorzeitig. Die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der russischen Invasion in der Ukraine ließ weltweit die Aktienkurse steigen. Allerdings warnten Russlandexperten bereits vor zu großen Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende.

Experten skeptisch

Mit der Konzentration auf die Ostukraine verschaffe sich Russland angesichts der militärischen Probleme in der Ukraine einen Rückzugspunkt, von dem es Kiew später wieder angreifen könne, bewertet der Russlandexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Stefan Meister, die Entwicklung. Er bezweifelt ein baldiges Ende des Kriegs. „Ich würde der russischen Seite hier nicht trauen. Am Ende will sie die Ukraine als Staat zerschlagen und unter Kontrolle bringen.“

Delegationsleiter Wladimir Medinski (l.) und Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin traten vor die Presse. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Mitglieder der russischen Delegation

US-Außenminister Antony Blinken warnte, das, was Russland sage und tue, sei oft unterschiedlich. Die militärische Offensive Moskaus halte an. Die USA würden die Ukraine aber voll unterstützen, wenn sie Potenzial für Fortschritte sehe. Der auf Russland spezialisierte Militärexperte Michael Kofman vom Thinktank CNA twitterte: .„Es würde mich überraschen, wenn Russland seine Truppen komplett aus dem Norden abzieht, weil das ukrainische Verbände freisetzen würde, die die gemeinsamen Truppen im Donbass stärken und der Ukraine einen signifikanten Sieg in diesem Krieg bringen könnten.“

Die russische Verhandlungsseite will nun mit Kremlchef Wladimir Putin die von der Ukraine vorgeschlagenen Punkte diskutieren. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte angedeutet, sein Land sei zu einem neutralen Status bereit. Dies hieße keine Mitgliedschaft in der Nato sowie keine Stationierung ausländischer Truppen.

Dafür verlangt Kiew aber Sicherheitsgarantien. Dann könnten Staaten wie etwa die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats oder Länder wie Kanada, die Türkei, Deutschland, Italien, Polen oder Israel eingreifen, sollte die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzt werden. Auch müsse Russland einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine akzeptieren.

Die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk solle ausgeschlossen von einer aktuellen Friedenslösung behandelt werden. (Foto: AP) Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak (2.v.r.)

Beim Donbass, der umstrittenen Region im Osten des Landes, sei ein Kompromiss möglich, hatte Selenski in einem Interview vor den Verhandlungen angedeutet. Sein Berater Mychajlo Podoljak sagte jedoch, die Frage des Status der Gebiete Donezk und Luhansk solle getrennt von einem Friedensprozess behandelt werden.

Dies dürfte den russischen Forderungen kaum genügen. Nach dem Ende der Kampfhandlungen könne Podoljak zufolge die Frage nach dem Status der von Russland annektierten Krim innerhalb von 15 Jahren behandelt werden. Fomin sagte, nun würden praktische Fragen geklärt zur Vorbereitung der Neutralität der Ukraine, ihres nichtnuklearen Status und der Sicherheitsgarantien für das Land.

Das Format der Verhandlungen wich diesmal von den Hinterzimmergesprächen der früheren Delegationstreffen ab. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte einen Konferenzsaal seines Istanbuler Amtssitzes zur Verfügung gestellt.

Während der Verhandlungen hielten vor allem ukrainische Diplomaten die Öffentlichkeit beinahe im Minutentakt auf dem Laufenden, auch die russische Seite kommunizierte intensiver als zuvor. Auf anderen Ebenen konnte jedoch von diplomatischer Entspannung keine Rede sein: Die Niederlande und Belgien wiesen insgesamt 38 russische Diplomaten aus, denen sie Spionage vorwarfen.

