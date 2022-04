Ukraine-Krieg „Eskalieren, um zu gewinnen“ – Experten fürchten neuen nuklearen Rüstungswettlauf

Die Aggression des russischen Präsidenten stellt das System der nuklearen Rüstungskontrolle vor eine Zerreißprobe. Experten warnen vor einem Wettlauf.

Russland verfügt über Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen. Damit kann das Land die USA direkt angreifen. (Foto: dpa) Militärparade in Moskau

Genf Montag, 3. Januar 2022: „Wir bekräftigen, dass ein nuklearer Krieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“, schreiben die fünf offiziellen Atomwaffenmächte unisono. Sie legen der Öffentlichkeit ein Kommuniqué vor, das Hoffnungen aufkeimen lässt. Hoffnungen darauf, dass die Staats- und Regierungschefs von Russland, den USA, China, Frankreich und Großbritannien nukleare Sprengköpfen ächten könnten. Hoffnungen auf eine „Welt ohne Nuklearwaffen“.

Drei Monate später wirkt das Schriftstück wie aus einer anderen Welt. Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine und seine Äußerungen über mögliche Atomschläge stellen das internationale System der nuklearen Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung vor die Zerreißprobe.

„Ein neues nukleares Wettrüsten ist eine reale Möglichkeit“, warnt Sarah Bidgood, Direktorin am James Martin Center for Nonproliferation Studies in Kalifornien. Der Westen müsse nun auf Russlands Provokationen Antworten finden, „ohne die Welt näher an den nuklearen Abgrund zu stoßen“.

