Ukraine-Krieg „Eskalieren, um zu gewinnen“ – Mit Putin droht eine neue Ära des atomaren Wettrüstens

Militärparade in Moskau

Genf Montag, 3. Januar 2022: „Wir bekräftigen, dass ein nuklearer Krieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf“, schreiben die fünf offiziellen Atomwaffenmächte unisono. Sie legen der Öffentlichkeit ein Kommuniqué vor, das Hoffnungen aufkeimen lässt. Hoffnungen darauf, dass die Staats- und Regierungschefs von Russland, den USA, China, Frankreich und Großbritannien nukleare Sprengköpfen ächten könnten. Hoffnungen auf eine „Welt ohne Nuklearwaffen“.

Drei Monate später wirkt das Schriftstück wie aus einer anderen Welt. Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine und seine Äußerungen über mögliche Atomschläge stellen das internationale System der nuklearen Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung vor die Zerreißprobe.

„Ein neues nukleares Wettrüsten ist eine reale Möglichkeit“, warnt Sarah Bidgood, Direktorin am James Martin Center for Nonproliferation Studies in Kalifornien. Der Westen müsse nun auf Russlands Provokationen Antworten finden, „ohne die Welt näher an den nuklearen Abgrund zu stoßen“.

Die US-amerikanische Regierung schrieb schon 2018 über die atomare Doktrin Russlands, „dass die Drohung einer nuklearen Eskalation einen Konflikt zugunsten Russlands deeskalieren würde“. Eine russische Strategie der „Eskalation zur Deeskalation“ oder gar eine Strategie der „Eskalation, um den Krieg zu gewinnen“ wären aber das Aus für die noch bestehende nukleare Ordnung, so Bidgood.

Diese Ordnung basiert auf dem Nichtverbreitungsvertrag von Kernwaffen und der Respektierung des umfassenden Testverbotsvertrags, der noch nicht in Kraft ist. Zudem gibt es noch ein einzelnes Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland. Beide Rivalen verfügen laut Stockholmer Sipri-Institut über 90 Prozent der mehr als 13.000 nuklearen Sprengköpfe weltweit.

Bisherige nukleare Ordnung in Gefahr

Zentral für die nukleare Ordnung war bisher das Gleichgewicht des Schreckens. Wie in den Hochzeiten des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA gilt nach wie vor die beklemmende Abschreckungslogik der Atomwaffen: Ein Erstschlag führt zu apokalyptischen Szenarien – auf Seiten des Angreifers und auf Seiten des Angegriffenen.

Schon bevor Putin seine Truppen in die Ukraine schickte, zweifelten Fachleute an der Stabilität der nuklearen Ordnung. Sie befinde sich „in der Krise“, urteilte 2020 Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrag 2021 brachte keine Wende zum Besseren. Dem Pakt traten bislang nur nukleare Habenichtse bei. Die Atomwaffenstaaten lehnen die Ächtung der Bombe in seltener Einmütigkeit ab.

Ein neues nukleares Wettrüsten ist eine reale Möglichkeit. Sarah Bidgood, Direktorin am James Martin Center for Nonproliferation Studies in Kalifornien.

Jetzt hat Putin das wenige noch übrig gebliebene Vertrauen des Westens in seine Politik nach Ansicht internationaler Beobachter zerstört. Und das nicht nur mit seinem brutalen Vorgehen in der Ukraine. Er hat das Vertrauen auch zerstört, indem er dem Westen mit Konsequenzen gedroht hat, „die größer sind als alles, das Sie in der Geschichte erlebt haben“. Und er hat das Vertrauen zerstört durch seine öffentlich formulierte Höherstufung der Alarmbereitschaft für sein Atomwaffenarsenal.

Somit rücken Verhandlungen zwischen Washington und Moskau über neue nukleare Rüstungskontrollverträge in weite Ferne. Eigentlich sei es im amerikanischen, aber auch im russischen Interesse, „die nukleare Bewaffnung der Welt zu deckeln“, sagt der Direktor des Nuklearprojekts bei der „Federation of American Scientists“, Hans Kristensen. Doch Putin habe offensichtlich die Grundsätze einer vernunftorientierten Staatsführung über Bord geworfen.

Glaubwürdigkeit sei aber ein wesentlicher Rohstoff für erfolgreiche Verhandlungen, gerade wenn es um eine hochbrisante Materie wie Atomwaffen geht, so der russische Abrüstungsfachmann Petr Topychkanow. „Die Parteien müssen einander vertrauen, um im guten Glauben zu verhandeln, Abkommen zu unterzeichnen und Verträge zu implementieren.“

Der russische Präsident spielte in der jüngsten Vergangenheit mehrfach auf das atomare Potenzial Russlands an. (Foto: AP) Vladimir Putin

Der einzige Rüstungskontrollvertrag zwischen Russland und den USA, das New-Start-Abkommen über Interkontinentalwaffen, läuft 2026 aus. Falls Moskau und Washington es nicht schaffen, das Abkommen zu erneuern, werden überhaupt keine vertraglichen Grenzen für Entwicklung, Produktion und Stationierung von atomaren Massenvernichtungswaffen mehr existieren.

Im Kern limitiert New-Start das strategische Nuklearwaffenarsenal der Russen und Amerikaner auf jeweils 1.550 stationierte Sprengköpfe und 700 stationierte Trägersysteme. Weiter dürfen die Parteien über eine Reserve von 100 Trägersystemen verfügen.

Andere bilaterale Abkommen über Nuklearwaffen sind Geschichte: Ein besonders großes Loch rissen Amerikaner und Russen in die Abrüstungsarchitektur, als sie 2019 den INF-Vertrag kündigten. In dem Abkommen hatten sich die Kontrahenten auf die Zerstörung sämtlicher landgestützter Mittelstreckensysteme geeinigt.

Russen und Amerikaner investieren massiv

Mit anderen Worten: Für die beiden nuklearen Supermächte gilt schon jetzt nur eine sehr beschränkte vertragliche Verpflichtung, ihre atomare Rüstung zu begrenzen. Wo Russen und Amerikaner dürfen, investieren sie kräftig – von noch schlagkräftigeren Interkontinentalsystemen bis hin zu den taktischen Waffen.

„Beide haben umfassende und teure Programme aufgelegt, um ihre nuklearen Sprengköpfe, Trägersysteme sowie Produktionseinrichtungen zu ersetzen und zu modernisieren“, schrieben die Sipri-Abrüstungsexperten bereits 2021. „Die Aussichten auf eine zusätzliche bilaterale nukleare Rüstungskontrolle zwischen den nuklearen Supermächten bleiben schlecht.“

Und die Lage verschlimmert sich. Vor allem Moskaus unbewiesene Behauptung, die Ukraine wolle sich in den Besitz von Nuklearwaffen bringen, verursacht einen gewaltigen Kollateralschaden im System der Nichtverbreitung. Den Hintergrund bildet der Nichtverbreitungsvertrag (NVV) von 1968.

Eine Iskander-K-Rakete, die während einer Militärübung auf einem Truppenübungsplatz abgeschossen wird. (Foto: dpa) Russland testet Atomraketen

Der NVV erlaubt nur einem privilegierten Kreis den Besitz von Atomwaffen: den USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich. Im Gegenzug übernehmen die fünf Staaten Verantwortung dafür, dass die Bombe nicht in den Besitz weiterer Länder gerät. Sie fungieren als Garanten des Systems. Nach der Falschmeldung über die Ukraine sei Russland jetzt „kein glaubwürdiger Garant des Regimes der nuklearen Nichtverbreitung mehr“, urteilt Experte Topychkanow.

Ohnehin bröselt das System der Nichtverbreitung seit Jahren. Drei Länder sind dem NVV nie beigetreten: Indien, Israel und Pakistan. Nordkorea erklärte seinen Austritt aus dem Pakt und legte ein Atomwaffenprogramm auf. Alle Anstrengungen, die Nordkoreaner bei ihrem Griff nach den verheerenden Kriegsgeräten zu stoppen, waren erfolglos. Auch die internationalen Verhandlungen zur Eindämmung des iranischen Nuklearprojekts ziehen sich hin.

Robert Malley, US-Sondergesandter für den Iran, sagte vor wenigen Tagen über eine mögliche anstehende Einigung: „Ich kann nicht zuversichtlich sein, dass es bevorsteht.“ Russland hat bei den Iran-Verhandlungen ein gewichtiges Wort mitzureden – egal, ob es Washington und den anderen mitwirkenden westlichen Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien gefällt oder nicht.

Putins atomares Muskelspiel gegenüber dem Westen dürfte jetzt auch die Führung in Teheran in ihrem langfristigen Streben nach einer nuklearen Bewaffnung bestärken. Und ein nuklear gerüsteter Iran würde dann sehr wahrscheinlich weitere Staaten der Region dazu treiben, nach der Bombe zu greifen.

