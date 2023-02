Estlands Geheimdienst zeichnet ein düsteres Bild für Russlands weiteres Vorgehen in der Ukraine. Der Westen dürfe nicht nachlässig werden. Und auch das Baltikum müsse zittern.

Ein Nachgeben des Westens bei militärischer und politischer Unterstützung würde laut Rosin das Erreichen Putins geopolitischer Ziele nur beschleunigen. (Foto: via REUTERS) Wladimir Putin

Berlin Fast ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine warnt der estnische Geheimdienst den Westen vor Nachlässigkeit. „Der größte Fehler, den der Westen heute machen könnte, ist, sich an den Krieg in der Ukraine zu gewöhnen“, mahnt der Chef des Auslandsnachrichtendiensts Kaupo Rosin in einem Schreiben, das dem Tagesspiegel exklusiv vorliegt.

Ein Nachgeben des Westens bei militärischer und politischer Unterstützung würde laut Rosin das Erreichen Putins geopolitischer Ziele nur beschleunigen. Konkret spricht Rosin davon, dass Russland die europäische Sicherheitsarchitektur verändern wolle. Der aktuelle Jahresbericht des Nachrichtendienstes wird dagegen noch deutlicher: Putin wolle den Westen spalten, heißt es da.

