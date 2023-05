Ukraine-Krieg EU erwägt extraterritoriale Sanktionen gegen Russlands Lieferanten – China droht mit Vergeltung

Die EU-Kommission will den Mitgliedsstaaten erlauben, Sanktionen gegen Drittstaaten zu verhängen, die Moskau beliefern. Experten sehen darin einen Paradigmenwechsel.

China gilt als Russlands wichtigster internationaler Partner. (Foto: AP) Xi Jinping und Wladimir Putin

Berlin, Brüssel Von Willkür war die Rede, von einem Bruch des Völkerrechts: Während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump empörten sich die Europäer über Drohungen mit „extraterritorialen Sanktionen“ gegen sie – Wirtschaftsstrafen also, die sich nicht direkt gegen einen Gegner richten, sondern gegen dessen Handelspartner.

EU und Bundesregierung kritisierten das scharf – und schmiedeten Pläne, US-Sanktionen ins Leere laufen zu lassen. Jetzt bereitet die EU-Kommission einen spektakulären Politikwechsel vor, wie Brüsseler Diplomaten dem Handelsblatt bestätigen: Im elften Sanktionspaket gegen Russland, über das die EU-Staaten in dieser Woche beraten, will die Kommission eine Rechtsgrundlage für Strafmaßnahmen gegen Länder schaffen, die sensible europäische Güter nach Russland weiterverkaufen.

Erstmals seit Beginn des Ukrainekriegs will Brüssel auch gegen chinesische Firmen vorgehen, die im Verdacht stehen, mit Technologielieferungen die Kriegsmaschinerie des Kremls zu unterstützen. Konkret geht es um acht Unternehmen, gegen die nach Darstellung von EU-Diplomaten „sehr starke Beweise vorliegen“.