 Ukraine-Krieg: EU will Ukraine kurzfristig mit Kredit in Höhe von neun Milliarden Euro helfen

Brüssel/Berlin Vor dem G7-Treffen in Bonn hat die EU-Kommission am Mittwoch weitere Finanzhilfen für die Ukraine angekündigt. Man werde Kiew einen einmaligen Kredit von bis zu neun Milliarden Euro in diesem Jahr gewähren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

Die Summe ergänzt die bereits zugesagten vier Milliarden Euro. Sie soll der ukrainischen Regierung helfen, in den kommenden Monaten ihre laufenden Ausgaben zu decken. Beim G7-Treffen werden am Donnerstag weitere Hilfen von den USA und anderen Nicht-EU-Staaten in ähnlicher Größenordnung erwartet.

Die ukrainische Haushaltslage ist dramatisch. Die EU-Kommission schätzt, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr zwischen 30 und 50 Prozent einbrechen und die Steuereinnahmen um 50 bis 80 Prozent zurückgehen werden. Jeden Monat braucht die Regierung in Kiew daher fünf Milliarden Euro Unterstützung aus dem Ausland.

Noch gewaltiger ist der Bedarf für den Wiederaufbau. Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba schätzte die Kosten diese Woche auf eine Billion Euro. Laut EU-Kommission könnte es mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis die Kriegsschäden repariert sind.

US-Finanzministerin Janet Yellen nahm die Europäer diese Woche in die Pflicht. Die Ukraine werde „massive Unterstützung“ benötigen, sagte sie in Brüssel. Es sei klar, dass die bisherigen Ankündigungen nicht ausreichten. Sie verglich die Aufgabe mit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und forderte einen neuen Marshallplan.

Die EU-Kommission will den Wiederaufbau bereits vorbereiten, während der Krieg noch läuft. Am Mittwoch legte sie einen ersten Plan mit dem Titel „Rebuild Ukraine“ vor. Demnach soll eine Plattform unter gemeinsamer Leitung der Ukraine und der EU-Kommission eingerichtet werden, die alle internationalen Hilfsgelder sammelt und über deren Verwendung entscheidet. So soll sichergestellt werden, dass die Gelder nicht der Korruption anheimfallen.

EU will Führungsrolle einnehmen

Von der Leyen sagte, die EU habe ein strategisches Interesse daran, beim Wiederaufbau eine Führungsrolle einzunehmen. Deshalb müsse man bereits jetzt an „den Tag danach“ denken. Noch unklar ist jedoch, wo das Geld dafür herkommen soll. Der Bedarf übersteige den EU-Haushaltsrahmen, heißt es in dem EU-Papier. Deshalb brauche es „neue Finanzierungsquellen“.

Als eine mögliche Option nennt die EU-Kommission gemeinsame Schulden. Die Kommission würde dann im Namen der EU Anleihen ausgeben – so wie bereits beim Corona-Wiederaufbaufonds. Dies stößt bislang auf heftigen Widerstand in Berlin. Die Bundesregierung hält daran fest, dass der europäische Coronafonds, offiziell bekannt als Next Generation EU, eine einmalige Ausnahme bleiben soll. Andere EU-Staaten, allen voran Frankreich, hingegen sehen den Coronafonds als Modell für eine gemeinsame europäische Investitionsstrategie.

Aus der EU-Kommission heißt es, man wolle nur Optionen darlegen und keine Empfehlung an die Mitgliedstaaten aussprechen. Es gebe noch andere Möglichkeiten, etwa die Vergabe von bilateralen Krediten und die Verwendung von Mitteln aus dem EU-Haushalt. Auch Anleihen, die von den einzelnen Mitgliedstaaten garantiert werden und nicht von der EU insgesamt, kämen in Betracht. Auf dieses Modell hatte sich die EU bei dem europäischen Kurzarbeitergeld „Sure“ in der Coronakrise verständigt.

Als Vorbild für den Wiederaufbau der Ukraine taugt der Corona-Wiederaufbaufonds aus Sicht der Kommission vor allem deswegen, weil er Investitionen mit Reformen verbindet und strenge Kontrollen ermöglicht. So hält die Kommission das Geld aus dem Fonds für Ungarn und Polen zurück, weil dort rechtsstaatliche Standards verletzt werden.

Auch in der Ukraine gibt es Probleme mit Rechtstaatlichkeit und Korruption. Zugleich muss das Land nicht nur die von Russland zerstörte Infrastruktur reparieren, sondern auch seine Wirtschaft zukunftsfähig machen. Das erfordert Investitionen in die Digitalisierung und erneuerbare Energien. Die Ukraine hätte nach Einschätzung von Spitzenbeamten in Brüssel und Berlin das Potenzial, zu einem bedeutenden Anbieter von grünem, also mit Solar- oder Windkraft hergestelltem Wasserstoff zu werden.

Als weitere mögliche Finanzierungsquelle für die Ukrainehilfen nennt die EU-Kommission die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Auf westlichen Konten lagern beispielsweise mehrere Hundert Milliarden Euro an Cash-Reserven der russischen Zentralbank. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich im Handelsblatt-Interview offen dafür gezeigt, es zu beschlagnahmen.

